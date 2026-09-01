Путин опасается слишком убедительной «победы» на парламентских выборах 1 17.09.2026, 5:09

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Недовольство россиян усиливается.

В России 18–20 сентября пройдут парламентские выборы, однако главный вопрос для Кремля заключается не в том, победит ли «Единая Россия», а в том, насколько убедительным окажется ее результат. На фоне затяжной войны в Украине и проблем в экономике слишком убедительная победа может выглядеть как фальсификация, пишет аналитический центр Lowy Institute (перевод — сайт Charter97.org).

«Я уверен, что предстоящие выборы подтвердят стабильность государства», — заявил Путин на съезде «Единой России» в конце августа.

Партия сейчас контролирует около 70% мест Госдуме. Однако, по данным опросов, за «Единую Россию» готовы голосовать около 46% избирателей. Сообщается также, что Кремль снизил ожидания по явке и результату партии.

Недовольство россиян усиливается на фоне экономических проблем. Летом перебои с топливом привели к очередям на заправках, инфляция растет, реальные зарплаты сокращаются, а ключевая ставка составляет 14%. На этом фоне россияне стали активнее снимать деньги со счетов, опасаясь, что их сбережения могут использовать для финансирования войны.

Одновременно растет усталость от войны. По данным опросов, доля россиян, поддерживающих войну, снизилась с 78% в июле 2025 года до 66% в июле 2026-го.

Дополнительным ударом по легитимности выборов стало решение Верховного суда запретить «Яблоку» участвовать в кампании. Партия была одной из немногих сил, открыто выступавших против войны.

«Они сейчас боятся всего настолько, что даже сняли «Яблоко» с выборов», — заявила Юлия Навальная.

Независимо от результата голосования курс Москвы вряд ли изменится. Пока Путин сохраняет контроль над властью, война против Украины, вероятнее всего, будет идти дальше.

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