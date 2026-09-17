В Ростове вспыхнул мощный пожар после серии взрывов на аэродроме

В Ростове вспыхнул мощный пожар после серии взрывов на аэродроме2
- 17.09.2026, 7:46
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Атакован 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк РФ.
В ночь на 17 сентября в российском Ростове прогремела серия взрывов. Город подвергся массированной атаке беспилотников, после чего разразился сильный пожар, пишет «Фокус».
Кроме того, после атаки дронов в Ростове были слышны звуки, напоминающие детонацию. Об этом сообщили OSINT-каналы.
По данным аналитиков, взрывы в Ростове начали раздаваться около 01:00. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны беспилотников.
Через некоторое время появилась информация о том, какой именно объект подвергся атаке дронов в Ростове. Как утверждают мониторинговые каналы со ссылкой на данные очевидцев и OSINT-анализ, БПЛА поразили военный аэродром. Кадры атаки распространили в сети: на них слышны взрывы, видны яркие вспышки и пожар.
Впоследствии аналитики уточнили, что дроны атаковали авиабазу «Ростов-на-Дону — Центральная» в Ростове. На её территории дислоцируется 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк ВС РФ. Сама авиабаза активно участвует в российской агрессии против Украины, используясь оккупантами для обеспечения логистики, а также переброски сил и военных грузов россиян на фронт.
На момент публикации российские власти и военные не подтверждали факт атаки на аэропорт. В российских СМИ сообщалось, что атака на город продолжалась и после 03:00, когда противовоздушная оборона пыталась уничтожить новые цели над городом.