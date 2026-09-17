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В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет закон об «адских» санкциях против РФ

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  • 17.09.2026, 8:17
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В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет закон об «адских» санкциях против РФ

Это даст США рычаг влияния на Кремль.

Чиновник Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует подписать законопроект о санкциях против России. Документ, принятый Палатой представителей 262 голосами против 159, дает Трампу право вводить пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Что предусматривает закон

Документ дает Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть и газ. Он также продлевает санкции против Ирана до 2031 года.

По словам сенатора Джин Шагин, самой высокой по рангу демократки в Комитете Сената по иностранным делам, среди пяти крупнейших импортеров российского ископаемого топлива именно Китай обеспечивает 51% доходов Москвы от такого экспорта.

Позиция Белого дома

Спикер Белого дома подтвердил, что Трамп планирует подписать законопроект.

Почему именно сейчас

Конгрессмен Майкл Маккол, являвшийся инициатором законопроекта, подчеркнул: принятие документа накануне зимних месяцев важно, поскольку это давит на Путина и его союзников до того, как Россия может начать целить по гражданской инфраструктуре - доступ к свету и воде.

«Это ударит по ним там, где действительно болит, и даст рычаг влияния, необходимый, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Это также давит на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол, потому что они тоже пострадают от этих пошлин», - заявил Маккол.

Скептицизм демократов

В то же время, самый высокий по рангу демократ в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс выразил сомнение, что закон достигнет цели.

«Он дает президенту Трампу широкие новые тарифные полномочия и позволяет ему отменять те же санкции, которые якобы вводит - санкции, которые он мог бы ввести уже сегодня, но не делал этого в последние 19 месяцев», - заявил Микс.

Реакция сторонников закона

Ключевые сторонники документа праздновали после его принятия. «Народ Украины, вы не одиноки», - заявил сенатор Ричард Блюменталь, возглавлявший продвижение закона в Сенате. Обращаясь к Путину, он добавил: «Ваша экономика шатается. Мы задушим вашу военную машину».

Напомним, в четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США уже окончательно приняла закон о санкциях против РФ - документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту.

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