В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет закон об «адских» санкциях против РФ 5 17.09.2026, 8:17

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Это даст США рычаг влияния на Кремль.

Чиновник Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует подписать законопроект о санкциях против России. Документ, принятый Палатой представителей 262 голосами против 159, дает Трампу право вводить пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Что предусматривает закон

Документ дает Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть и газ. Он также продлевает санкции против Ирана до 2031 года.

По словам сенатора Джин Шагин, самой высокой по рангу демократки в Комитете Сената по иностранным делам, среди пяти крупнейших импортеров российского ископаемого топлива именно Китай обеспечивает 51% доходов Москвы от такого экспорта.

Позиция Белого дома

Спикер Белого дома подтвердил, что Трамп планирует подписать законопроект.

Почему именно сейчас

Конгрессмен Майкл Маккол, являвшийся инициатором законопроекта, подчеркнул: принятие документа накануне зимних месяцев важно, поскольку это давит на Путина и его союзников до того, как Россия может начать целить по гражданской инфраструктуре - доступ к свету и воде.

«Это ударит по ним там, где действительно болит, и даст рычаг влияния, необходимый, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Это также давит на Китай, чтобы заставить Путина сесть за стол, потому что они тоже пострадают от этих пошлин», - заявил Маккол.

Скептицизм демократов

В то же время, самый высокий по рангу демократ в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс выразил сомнение, что закон достигнет цели.

«Он дает президенту Трампу широкие новые тарифные полномочия и позволяет ему отменять те же санкции, которые якобы вводит - санкции, которые он мог бы ввести уже сегодня, но не делал этого в последние 19 месяцев», - заявил Микс.

Реакция сторонников закона

Ключевые сторонники документа праздновали после его принятия. «Народ Украины, вы не одиноки», - заявил сенатор Ричард Блюменталь, возглавлявший продвижение закона в Сенате. Обращаясь к Путину, он добавил: «Ваша экономика шатается. Мы задушим вашу военную машину».

Напомним, в четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США уже окончательно приняла закон о санкциях против РФ - документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту.

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