закрыть
17 сентября 2026, четверг, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ пошел в наступление и взял в плен россиян

  • 17.09.2026, 8:58
  • 4,626
Украинский спецназ пошел в наступление и взял в плен россиян

Возвращен контроль над важными населенными пунктами.

Спецназовцы подразделения «Стугна» ГУР МО Украины провели серию штурмовых операций на Запорожском направлении и взяли в плен российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах операции сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Бойцы «Стугны», входящие в состав «Спецподразделения Тимура», действовали в определенных секторах фронта. Украинские спецназовцы вытеснили российских военных с занятых позиций и вернули контроль над важными населенными пунктами.

На обнародованных кадрах запечатлены штурмовые действия украинских бойцов, зачистка позиций и взятие российских военных в плен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц