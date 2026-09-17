Украинский спецназ пошел в наступление и взял в плен россиян
- 17.09.2026, 8:58
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Возвращен контроль над важными населенными пунктами.
Спецназовцы подразделения «Стугна» ГУР МО Украины провели серию штурмовых операций на Запорожском направлении и взяли в плен российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах операции сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Бойцы «Стугны», входящие в состав «Спецподразделения Тимура», действовали в определенных секторах фронта. Украинские спецназовцы вытеснили российских военных с занятых позиций и вернули контроль над важными населенными пунктами.
На обнародованных кадрах запечатлены штурмовые действия украинских бойцов, зачистка позиций и взятие российских военных в плен.