Президент Литвы: Мы видим Лукашенко без розовых очков 4 17.09.2026, 9:15

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Есть четкое понимание того, что происходит в Беларуси.

Несмотря на то что Вашингтон продолжает диалог с Минском и смягчает некоторые санкции, белорусский режим не меняется. Литва поддерживает введенные Евросоюзом санкции на экспорт калийных удобрений. Об этом, как пишет LRT, заявил президент страны Гитанас Науседа.

«У нас есть наша позиция, мы ее декларировали. В некоторых случаях она согласована с позицией ЕС. Такой же запрет на экспорт белорусских удобрений действует на уровне ЕС. Его продлили на 12 месяцев, вернемся к вопросу в начале следующего года, когда Литва будет председателем Совета ЕС», — сказал Науседа.

Литовский президент отметил, что не надел розовые очки и продолжает видеть Лукашенко «таким, какой он есть» и у него есть четкое понимание того, что происходит в Беларуси.

«Мы хотели бы предостеречь от приравнивания определенных гуманитарных успехов, достигнутых исключительно благодаря давлению США, к более широким политическим изменениям и изменениям в сфере безопасности в Беларуси. Несмотря на гуманитарные жесты, общая ситуация с безопасностью остается практически неизменной», — заявил он.

Науседа подчеркнул, что беспилотники прилетают в Литву из Беларуси, из этой страны по-прежнему прибывают нелегальные мигранты, а Минск, помимо прочего, усиливает ядерную угрозу на границах НАТО, поскольку планирует расширение Островецкой АЭС.

Вместе с тем литовский президент приветствовал освобождение политических заключенных и пообещал Соединенным Штатам всю возможную помощь со стороны Литвы.

«Литва продолжит оказывать необходимую поддержку гуманитарной миссии США и освобожденным политическим заключенным, чтобы они могли пересечь литовско-белорусскую государственную границу, и обеспечит всю необходимую помощь», — заявил Науседа.

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