В Киеве много разрушений и раненых после ракетной атаки РФ 3 17.09.2026, 9:37

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Фото: ГСЧС Киева

Москва ударила баллистикой и «Цирконами».

В результате ночной ракетной атаки российских войск в Киеве зафиксированы многочисленные разрушения и есть раненые. Последствия вражеского обстрела фиксируются сразу в трех районах столицы, кроме того, в городе наблюдается снижение давления воды на фоне атаки.

Под обстрелом российских баллистических и гиперзвуковых ракет типа «Циркон» в столице оказались объекты гражданской инфраструктуры. «Фокус» собрал информацию о том, что известно о последствиях вражеского обстрела.

О первых последствиях атаки сообщил мэр Виталий Кличко еще около 03:00. Чиновник написал, что разрушения были зафиксированы сначала в двух районах столицы — Днепровском и Святошинском. В Днепровском районе обломки вражеских ракет попали в несколько мест, в результате чего были повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС. В Киевской городской военной администрации уточнили, что повреждения получили также складские помещения.

Впоследствии стало известно о новых разрушениях в Киеве. Кличко сообщил, что в Днепровском районе повреждены остекление и фасад трехэтажного офисного здания, а также выбиты окна в нескольких жилых домах.

В Соломенском районе, как выяснилось, россияне разрушили складские помещения, однако пожара не произошло.

По данным мэра, по состоянию на 05:00 в Киеве известно о как минимум 12 раненых в результате ночного обстрела РФ. Среди них двое детей в возрасте 12 и 10 лет. Девять пострадавших находятся в больницах под наблюдением врачей.

Кроме того, ночью в киевских пабликах писали, что на левом берегу Киева наблюдаются перебои с водоснабжением на фоне атаки россиян. Очевидцы утверждали, что в квартирах снизилось давление воды.

Кличко впоследствии подтвердил эту информацию. По его данным, пониженное давление подачи воды наблюдается в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах, однако причины пока неизвестны. Специалисты уже работают над восстановлением водоснабжения.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

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