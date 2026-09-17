«У меня единственный вопрос: где мои деньги?» 11 17.09.2026, 17:35

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Иллюстративное фото: onliner

Белорус уже несколько месяцев не получает зарплату, но уволиться не может.

В редакцию Onlíner обратился житель Витебска Дмитрий, который, по его словам, уже несколько месяцев не получает зарплату: «Наниматель отказывается платить заработную плату наличными через кассу, а работой грузит по максимуму, причем такой, которая не указана в трудовом договоре». В июле молодой человек вышел на работу в один из магазинов ОАО «Веста» на должность грузчика первого разряда и, как уверяет, до сего дня вынужден жить за счет мамы-пенсионерки. В компании заверяют: зарплата выплачивалась на предоставленный им счет. Спросили, как смотрит ОАО на эту ситуацию, а юрист рассказала нам, каким должен быть порядок выдачи зарплаты и почему можно получить меньше, чем заработал.

«Зарплату не платят, уволиться нельзя»

С 9 июля этого года Дмитрий находится на «домашней химии». По его словам, на работу в магазин сети его направили Комитет по труду, занятости и социальной защите и Уголовно-исполнительная инспекция Первомайского района Витебска. «До судимости был самозанятым творческим человеком», — объясняет парень.

Трудовой договор подписали 21 июля, а 10 августа в связи с еще одним уголовным делом Дмитрию полностью заблокировали все счета, в том числе зарплатную карту.

— Я могу пользоваться только наличными. Наниматель отказался принимать заявление на получение зарплаты наличными. В августе были игнор и отказ в предоставлении образца для написания заявления на получения наличных денежных средств. Бухгалтеру я также говорил об этом неоднократно.

4 сентября, приблизительно в 08:45, я обратился к заведующей: «Я тут заявление написал на получение заработной платы наличными денежными средствами через кассу». Ее ответ: «Какое такое заявление, надвигается проверка, нужно срочно наводить порядок в магазине, мне не до заявлений». 5 сентября, в субботу, я напомнил, но получил отказ.

Работаю бесплатно, безвозмездно, как волонтер. Меня мама содержит, личных денег ноль, а работать обязан.

Обеда нет, потому что есть не за что, и даже присесть не дают: мол, раз не ешь, работай.

Если не выйду — грубое нарушение режима «домашней химии». Три нарушения режима — и «химия» заменяется на реальный срок в тюрьме. Уволиться я не имею права, только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, продолжает Дмитрий, в августе ему пришлось выполнять обязанности уборщика. Постоянная работница на этой должности ушла на больничный. Читатель уверяет: заведующая магазином оформила на полставки продавца, а работу уборщицы выполнял он, грузчик.

— Заведующая сказала, что мне, мол, заплатят наличными. На камерах видеонаблюдения можно посмотреть, как я мою шваброй магазин, убираю урны и при этом еще успеваю работать грузчиком.

Работа с одним выходным и доставка картошки

Дмитрий уверяет: свой расчетный листок он видел лишь однажды — за июль. Хотя, признает, все сотрудники организации зарплату получают на карту дважды в месяц. По прикидкам читателя, с окладом и надбавками на руки в месяц грузчик должен получать 1—1,2 тыс. рублей.

Молодой человек вспоминает: до 3 сентября он работал по графику «два через два» по 12—13 часов. 3 сентября его сменщик-грузчик написал заявление на увольнение. По словам читателя, после этого ему составили график до конца сентября с шестидневной рабочей неделей: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30, в субботу с 09:00 до 13:00, воскресенье — выходной.

Еще одна претензия витеблянина к руководству магазина: одно из заданий спровоцировало вопросы со стороны УИИ. Как говорит читатель, однажды в магазине, где он обязан находиться в рабочее время, закончилась картошка. Дмитрия отправили в другой магазин на расстоянии около полутора километров «за сеткой картошки весом около 35 килограммов» — нести ее, по словам витеблянина, пришлось на спине.

— Камеры на входе в магазин зафиксировали меня, и фото автоматически из двух магазинов отправили на компьютер в УИИ. Мне позвонил мой инспектор, вызвал и сказал: «Ну и что же ты, товарищ, нарушаешь режим «домашней химии»?» Заведующая накануне обещала, что, если возникнут вопросы, напишет справку. Написала, в итоге нарушением не посчитали. Но я же не экспедитор и не курьер, это грубое нарушение трудового законодательства.

Дмитрий написал обращения, заявления и жалобы по поводу ситуации в семь ведомств (копии он предоставил редакции), идет проверка.

Что говорят в компании

Мы попросили представиетелей ОАО «Веста» прокомментировать ситуацию, о которой рассказал читатель. Публикуем полностью ответ на наш официальный запрос. В компании отметили, что читатель «с 22.02.2026 работает грузчиком 1-го разряда в магазине ОАО «Веста».

«Приказом от 10.09.2026 установлена за август 2026 года доплата за выполнение работы по другой профессии рабочего в течение установленной ему продолжительности рабочего дня (рабочей смены): за уборку помещений магазина (сухая и влажная уборка торгового зала, санузла, очистка урн на улице), проверку ценников, выкладку товаров в торговом зале, перемещение товаров в другое структурное подразделение общества.

К сверхурочным работам не привлекался.

С момента трудоустройства заработная плата выплачивалась на предоставленный им счет (открытый в ОАО «Белинвестбанк») в сроки, установленные локальными нормативными правовыми актами ОАО «Веста», что подтверждается соответствующими банковскими документами.

В адрес руководства ОАО «Веста» не поступало заявлений с просьбой о выплате ему заработной платы наличными денежными средствами.

В своей деятельности ОАО «Веста» строго соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе трудового».

На что обращает внимание юрист

Соблюдение сроков и порядка выплаты заработной платы — одна из главных обязанностей нанимателя (статья 55 Трудового кодекса Беларуси), подчеркивает юрист Татьяна Ревинская. Эксперт напомнила основные правила выплаты зарплаты:

Наниматель обязан выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц независимо от того, какой вид трудового договора заключен с работником (часть 1 статьи 73, пункт 1 части 1 статьи 261-2 ТК).

В трудовом договоре или ЛПА должны быть зафиксированы точные календарные дни перечисления вознаграждения (например, 20-е число — аванс, 5-е число — окончательный расчет).

Если утвержденный день выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, деньги должны быть выплачены накануне (часть 3 статьи 73 ТК).

Задержка выплат или нарушение периодичности грозит нанимателю штрафом по части 3 статьи 10.12 Кодекса об административных правонарушениях (от 4 до 50 базовых величин, или 180—2250 рублей). При повторном нарушении в течение года штраф возрастает до 100 базовых величин, подчеркивает Татьяна Ревинская. Также в соответствии с частью 1 статьи 80 ТК наниматель при выплате заработной платы ежемесячно обязан выдавать каждому работнику расчетный листок с указанием в нем составных частей заработной платы, размеров удержаний, а также общей суммы заработной платы, подлежащей выплате.

— Способы и место выплаты заработной платы четко регламентированы статьей 75 ТК: наличный расчет (по месту работы) и безналичный (перечисление на банковский счет — по желанию (заявлению) работника заработная плата может перечисляться на счет полностью или частично).

По словам эксперта, удержания из заработной платы могут производиться только в случаях, предусмотренных законодательством (часть 1 статьи 107 ТК).

— Все законные удержания из доходов работника можно разделить на три ключевые группы, каждая из которых имеет свои правила:

Принудительные (по исполнительным документам). Сюда относятся взыскания, которые наниматель обязан производить по решению государственных органов и судов. Это алименты, судебные штрафы, задолженности по кредитам или налогам. Согласие работника здесь не требуется.

По инициативе нанимателя. Закон разрешает нанимателю производить удержания из зарплаты работника без обращения в суд только в строго определенных ситуациях. В их числе — возмещение материального ущерба, причиненного работником, возврат неотработанного аванса, погашение неизрасходованных командировочных или денег на хознужды, возврат средств за предоставленное питание, а также исправление счетной ошибки бухгалтера (счетной ошибкой признается исключительно арифметический сбой (например, лишний ноль в программе), а не неправильное применение законодательства или надбавок).

По желанию самого работника. Работник может написать письменное заявление с просьбой перечислять часть его заработка третьим лицам. Чаще всего это оплата коммунальных услуг, кредитов, алиментов.

Трудовое законодательство (статья 108 ТК) защищает права граждан и запрещает оставлять человека без средств к существованию.

Установлены максимальные пороги удержаний при каждой выплате:

До 20%. Это стандартный максимум для большинства обычных удержаний (например, при возврате командировочного аванса или исправлении ошибки бухгалтера).

До 50%. Применяется при взыскании долгов по исполнительным листам, при удержании за причиненный компании ущерб или если у работника накопилось несколько разных оснований для вычетов одновременно. За работником в этом случае гарантированно должно остаться не менее половины его «чистого» заработка.

Алименты и защита детей имеют особый статус. На взыскание алиментов на несовершеннолетних детей и на расходы государства по содержанию детей на гособеспечении общие лимиты в 20 и 50% не распространяются. В этих ситуациях удержать могут до 70% дохода. Однако закон устанавливает абсолютный неприкосновенный минимум: за родителем в любом случае обязаны сохранить не менее 30% от чистой заработной платы.

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