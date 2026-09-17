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В Италии есть город, который выглядит как декорации к фильму

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  • 17.09.2026, 9:39
  • 5,066
В Италии есть город, который выглядит как декорации к фильму
Древний город выглядит очень красиво со своими мощеными улицами
фото Википедия

Ему девять тысяч лет.

Италия - беспроигрышный вариант, если вы ищете солнечное место для отдыха, которое при этом богато культурой, историей и невероятной кухней. В этой стране есть громкие туристические центры, такие как Рим и Милан, но для туристов, стремящихся избежать толп, есть менее известная жемчужина, которую стоит добавить в свой список. Об этом пишет Express.

Речь идет о городе Матера, расположенном на юге Италии. Он предлагает уникальный отдых и возможность увидеть ту сторону страны, которая кажется совершенно другим миром по сравнению с привычными туристическими маршрутами.

«Этот исторический город расположен в южном регионе Базиликата и известен своим обширным кварталом пещерных жилищ - Сасси, который непрерывно заселен уже не менее 9 000 лет», - рассказывается в материале.

Этот итальянский город славится своим исключительным культурным наследием, а его средиземноморский климат очень привлекателен для туристов осенью. В октябре средняя максимальная температура достигает 23 °C, а иногда может подниматься до 27 °C, что позволяет посетителям насладиться этим местом, не сталкиваясь с пиковым наплывом летних туристов.

Одна из блогеров, путешествовавшая по Италии, показала своим подписчикам Матеру, которую называют «Каменным городом». На ее видео можно увидеть пещерные жилища и тропу, пролегающую сквозь невероятные каменные сооружения, расположенные на вершине скалы. Древний город выглядит очень красиво со своими мощеными улицами и историческими зданиями, словно сошедшими со страниц сказки.

«Матера - поистине волшебный исторический город, которому нет равных. Самый старый город в Италии и, возможно, во всей Европе. Ему 9 000 лет! Я настоятельно рекомендую остаться здесь хотя бы на одну ночь, чтобы в полной мере прочувствовать эту магию. Закат здесь потрясающий, ужин в ресторанах, похожих на пещеры, запомнится надолго, а рассвет – еще лучше», - заверила блогер.

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