Белорусские банки усиливают «санкции» против российского рубля 8 17.09.2026, 10:09

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«Альфа-Банк» втрое повысил комиссию за прием наличной валюты РФ.

«Альфа-Банк» поднял комиссию за прием наличных российских рублей от нерезидентов. Для новых клиентов новшество уже заработало, а для «старых» — в октябре, пишет «Зеркало».

«Вознаграждение за прием через кассу банка наличных российских рублей для зачисления на счет физического лица — нерезидента (исключая зарплатный счет) установлено в размере 15% от суммы, зачисленной на счет клиента», — сообщило финансовое учреждение.

Для новых клиентов новшество ввели с 17 сентября, а для тех, кто раньше этой даты открыл счет, — с 20 октября.

Напомним, с 14 июля нынешнего года эта комиссия составляет 5%.

Также многие банки ввели комиссию за зачисление на счета наличных российских рублей. Сбор составляет от 2 до 20% в зависимости от финучреждения. Причем некоторые банки ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.

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