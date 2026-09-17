Белорусские банки усиливают «санкции» против российского рубля

Белорусские банки усиливают «санкции» против российского рубля8
- 17.09.2026, 10:09
- 2,572
«Альфа-Банк» втрое повысил комиссию за прием наличной валюты РФ.
«Альфа-Банк» поднял комиссию за прием наличных российских рублей от нерезидентов. Для новых клиентов новшество уже заработало, а для «старых» — в октябре, пишет «Зеркало».
«Вознаграждение за прием через кассу банка наличных российских рублей для зачисления на счет физического лица — нерезидента (исключая зарплатный счет) установлено в размере 15% от суммы, зачисленной на счет клиента», — сообщило финансовое учреждение.
Для новых клиентов новшество ввели с 17 сентября, а для тех, кто раньше этой даты открыл счет, — с 20 октября.
Напомним, с 14 июля нынешнего года эта комиссия составляет 5%.
Также многие банки ввели комиссию за зачисление на счета наличных российских рублей. Сбор составляет от 2 до 20% в зависимости от финучреждения. Причем некоторые банки ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.