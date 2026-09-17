Ученые нашли новый способ выявлять причину высокого давления 17.09.2026, 10:38

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Носимое устройство поможет раньше диагностировать гормональное нарушение.

Одну из распространенных причин высокого кровяного давления, которую часто упускают из виду, может стать проще выявить. Для этого было разработано носимое устройство, отслеживающее изменение уровня гормонов в течение дня и ночи, пишет ScienceDaily.

Новое исследование ученых посвящено первичному альдостеронизму - гормональному нарушению, которое может затрагивать до одного из пяти человек с высоким кровяным давлением. Это заболевание связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и других серьезных проблем со здоровьем.

Ученые обнаружили, что у людей с первичным альдостеронизмом могут наблюдаться всплески выработки гормонов как днем, так и во время ночного сна. Эти ночные всплески особенно важны, поскольку анализы крови редко проводятся во время сна.

Чтобы отслеживать эти изменения, ученые разработали портативное устройство, которое позволяет пациентам постоянно контролировать уровень гормонов, ведя привычный образ жизни. Такой тип непрерывного мониторинга может выявить отклонения, которые могут быть упущены при традиционном тестировании.

«Первичный альдостеронизм является важной причиной высокого кровяного давления и наиболее распространённой причиной вторичной гипертонии, с которой мы сталкиваемся в нашей клинике по лечению гипертонии. От него могут страдать миллионы людей в Великобритании. Однако из-за колебаний уровня гормонов в течение суток и сложного характера современного диагностического процесса диагноз часто ставится с опозданием или вовсе не ставится», - заявил соавтор исследования доктор Томас Аптон из Бристольского университета.

Ученый поделился, что в ходе исследования за пациентами наблюдали в домашних условиях во время их обычной деятельности. По его словам, это проследить, как изменяется уровень гормонов с течением времени в реальных условиях.

Исследователи в течение 24 часов наблюдали за 60 пациентами в Бристоле, Бергене, Стокгольме и Афинах. Уровень гормонов измерялся каждые 20 минут с помощью носимого устройства размером примерно с мобильный телефон, которое крепится на талии.

Устройство отбирает пробы гормонов через кожу, что позволило участникам эксперимента продолжать свою обычную деятельность, в том числе спать ночью, в то время как исследователи собирали подробные данные о гормонах.

«Благодаря непрерывному мониторингу гормонов в течение 24 часов нам удалось выявить ранее скрытую закономерность ночных всплесков гормонов. Это дает нам гораздо более четкое понимание заболевания и в конечном итоге может помочь врачам выявлять его на более ранних стадиях и более эффективно лечить пациентов», - рассказала старший автор исследования, доктор Эдер Завала.

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