«Загорелись все красные лампочки»5
- 17.09.2026, 10:24
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Почобут рассказал, как его проверяли на границе при въезде в Беларусь.
Съездивший в Беларусь экс-политзаключенный активист польской диаспоры Андрей Почобут рассказал YouTube-проекту Kanał Zero о проверке на границе.
Почобут рассказал, что при прохождении паспортного контроля, «когда данные вбили в базу, там загорелись все красные лампочки, какие у них только есть».
«Через минуту подошел капитан пограничной службы, который сказал, что мне нужно пройти с ним на беседу и обязательно взять с собой телефон. По поводу телефона я говорю: «Да, он со мной, только есть одна проблема — он заблокирован, и я не умею его разблокировать».
Ну вот, мы пришли, и там прозвучал вопрос: когда я выезжаю назад? Мне кажется, это был самый первый вопрос, насколько я помню. Я отвечаю: «Ну, странный вопрос, потому что я только въезжаю, и вообще-то я приехал насовсем» (смеется). Ну, потом зазвонил телефон — мобильник одного из этих «хмурых господ». Он вышел, через какое-то время вернулся, потом снова вышел, потом снова…» — рассказал Почобут.
Он добавил, что допрашивали его трое — двое в форме пограничной службы, а один — в штатском:
«Я так понимаю, что как раз он и представлял какую-то спецслужбу, но какую именно — не знаю. Догадываюсь, что, возможно, это был КГБ, предполагаю, что КГБ, но точно не знаю. И разговор со мной у них особо не клеился».
По его словам, разговор в отдельной комнате длился около десяти минут:
«Потом сказали, что могу ехать, ну я и поехал».