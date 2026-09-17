В Беларуси меняются правила работы контролеров в общественном транспорте 2 17.09.2026, 9:46

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Фото: onliner

Появилась новая инструкция Министерства транспорта и коммуникаций.

В новой инструкции, утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций, изменили правила ведения видеосъемки контролерами во время исполнения служебных обязанностей. Изменения касаются защиты персональных данных пассажиров, хранения и доступа к такой информации, сообщает «Белсат».

По новым правилам, с 5 октября, когда инструкция вступает в силу, контролеры будут обязаны сообщать пассажирам, что ведется видео- и аудиозапись. Во время проверки проездных документов запись должна вестись непрерывно. Доступ к таким записям будет иметь ограниченный круг лиц, а изменять записи на устройстве и носителе с помощью программного обеспечения запрещается.

Как сейчас будет работать контролер? Видеокамера крепится на груди справа или слева на униформе. Также там должен быть шеврон «Ведется видео- и аудиозапись» или другой знак на одежде. При входе в транспорт запись включается, а контроль билетов проводится только при включенной записи. После проверки устройство переводится в режим ожидания, а в конце смены выключается.

Инструкция запрещает контролеру препятствовать записи или выключать устройство (за исключением некоторых случаев), использовать его в личных целях, работать без знака о ведении записи, а также уничтожать, копировать или распространять записи.

Кроме того, ночью в киевских пабликах писали, что на левом берегу Киева наблюдаются перебои с водоснабжением на фоне атаки россиян. Очевидцы утверждали, что в квартирах снизилось давление воды.

Кличко впоследствии подтвердил эту информацию. По его данным, пониженное давление подачи воды наблюдается в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах, однако причины пока неизвестны. Специалисты уже работают над восстановлением водоснабжения.

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