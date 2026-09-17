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Норвежские, американские и британские корабли обратили в бегство российские подводные лодки

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  • 17.09.2026, 9:20
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Норвежские, американские и британские корабли обратили в бегство российские подводные лодки
Фото: Rolf Stange / spitsbergen-svalbard.com

Россияне тренировались обрывать подводные кабели.

Российский флот не прекращает проводить тренировки диверсионных действий против военных и гражданских объектов Европы.

Очередные «учения» российские подлодки попытались провести в Норвегии возле архипелага Свальбард. Целями субмарин Российского управления глубоководных исследований стали подводные два кабеля крупнейшей полярной наземной спутниковой станции в мире SvalSat (оборудована 150 антеннами).

Об этом сообщило издание BFM Business.

Россиянам не удалось реализовать подводную технологию полностью: в район прибыли норвежские, американские и британские корабли, заставив диверсантов бежать.

Подводные кабели SvalSat соединяют архипелаг с материковой частью Норвегии на расстоянии 1400 км, передавая огромные объемы информации со спутников.

В публикации подчеркнули, что в ходе своего мероприятия РФ отрабатывает сценарий, согласно которому, начав военный конфликт с НАТО, она сразу попытается ослабить противника, оборвав кабели спутниковой связи SvalSat.

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