Война Каина и Авеля 3 Аарон Леа, Борух Таскин

17.09.2026, 8:43

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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинская нация оказалась способной остановить крупнейшую армию Европы.

В марте 1938 года Гитлер обосновал аннексию Австрии: Ein Volk, Ein Reich. Австрийцы объявлялись немцами, разлученными с родиной несправедливыми границами, и под военным давлением плебисцит дал 99,7% «за». Не вторжение – воссоединение.

В июле 2021 года Владимир Путин на сайте Кремля опубликовал свою очередную ложь «Об историческом единстве русских и украинцев». В лонгриде украинцы объявлялись частью единого русского народа, разлученной с родиной поляками, большевиками и кознями Запада. В 2014-м – «референдум» в Крыму за десять дней с вооруженными людьми на избирательных участках. В феврале 2022-го – полномасштабное вторжение. В сентябре 2022-го – псевдореферендумы на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Все повторяется: сначала объявить единство – затем провести голосование, подтверждающее, что «народ хочет воссоединиться». Зачем изобретать новое, когда сразу сделали хорошо? Как УАЗ-«буханка».

Идеолог

Путин унаследовал эту доктрину от Александра Солженицына. Канонизировал, заключил с ним пакетное соглашение, пристроил 2-х сыновей на хлебные места (после начала войны все 3 сына покинули РФ, а их отец в 2008 году говорил: «сам на войну не пойду, и сыновей своих не пущу»).

В 1990 году в манифесте «Как нам обустроить Россию» Солженицын утверждал, что Россия, Украина и Белоруссия образуют единый славянский массив, без которого Россия невозможна. В 1998-м в книге «Россия в обвале» он прямо угрожал украинским властям военным конфликтом из-за Крыма и Левобережья. Диссидент, антисоветчик и нобелевский лауреат, а на деле – лжец и русский нацист, освящал территориальные претензии «моральным авторитетом».

Статья Путина 2021 года – пересказ позднего Солженицына, у которого было слово. А у Путина была армия. Так и договорились. Правда, за счет «младшего братского народа», как именовались украинцы в СССР.

Братья?

Доктрина «братских народов» основана не только на псевдоисторических, но и религиозных источниках. Патриарх Кирилл и РПЦ разработали концепцию «Русского мира» – сакральной цивилизации, объединенной «Киевской купелью крещения Руси». В этой теологии Киев является не столицей суверенного государства, а «матерью городов русских» – святыней, принадлежащей всему православному миру. Логично ведь бомбить Киев, правда? И Кирилл благословил войну как защиту «канонической территории» церкви. Если Киев сакрально принадлежит «Русскому миру», значит, украинская православная автокефалия является ересью, а украинская государственность – богохульством. Тогда только ракетами и бомбами, нельзя иначе.

Исторические аналогии

Сначала – отрицание субъектности. Язык, культура и государственность объявляются изобретением иностранных манипуляторов. Валуевский циркуляр 1863 года гласил: «отдельного малороссийского языка не существовало, не существует, и существовать не может, и что наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши».

Затем – искусственное разделение. Границы объявляются исторической несправедливостью и случайностью. Слободан Милошевич объявил границы Боснии и Хорватии выдумкой маршала Тито. Саддам Хусейн объявил Кувейт «19-й провинцией Ирака» и попытался исправить «историческую несправедливость». Аятолла Хомейни объявил иракских шиитов и персоязычных афганцев частью единой исламской уммы (паниранизм). Путин объявил украинскую государственность продуктом Ленина, Сталина и Запада. И вообще отказался от границ своей страны. Они нигде не заканчиваются. Но тогда нигде и не начинаются?

Третье – «освобождение». Военная агрессия переименовывается в спецоперацию. Гитлер возвращал немцев домой. Муссолини не захватывал Далмацию – он освобождал Italia Irredenta. Путин не вторгался в Украину – он осуществляет «денацификацию» внутри «единого исторического и духовного пространства».

Четвертое – принудительная ассимиляция. На временно оккупированных украинских территориях введены российские учебники, запрещено украиноязычное образование, уничтожаются символы украинской идентичности. Муссолини в Далмации запрещал словенский и хорватский языки, принудительно менял фамилии, объявляя местное население «испорченными итальянцами».

Так это работает почти 200 лет.

Экономика кражи

Доктрина «братских народов» имеет и сугубо прагматическое измерение, тщательно замаскированное идеологией. Донбасс – промышленное сердце Украины с крупнейшими запасами угля и металлургическими мощностями. На черноморском шельфе есть значительные запасы углеводородов. Газотранспортная система Украины – крупнейшая в Европе, через которую десятилетиями шел российский газ в ЕС.

До 2014 года все работало через рыночные и нерыночные инструменты: ЧФ арендовал базу в Севастополе, газовые контракты связывали экономики двух стран, донбасские промышленные цепочки держали регион в зависимости.

Майдан-2014 разрушил эту модель не силой, а демократическим выбором суверенной нации. У Путина оставались инструменты помимо аннексии и войны: переговоры, новые соглашения, экономические стимулы.

Финляндия вступила в НАТО – РФ не начала войну с Финляндией. Польша в НАТО с 1999-го – никакой «денацификации» Варшавы пока не объявлено. Разница не в угрозе, а в жадности: Украина имела то, что Путин хотел присвоить – Крым, Донбасс, шельф, трубу. Да и вообще, жизнь на землях Украины для русских гораздо более комфортная. Почему бы их не отнять? Доктрина «братских народов» понадобилась не потому, что закончились мирные инструменты, а потому что Путин решился украсть территории. Грабеж это про кремлевских. Уголовное преступление с идеологической заточкой.

Историк Дмитрий Шушарин полагает, что можно и без идеологии: российскому тоталитаризму не нужна доктринальная фиксация – он самовоспроизводится через уничтожение любой альтернативы. Именно поэтому доктрина «братских народов» не рухнула, когда ее опровергли факты. Концепция «Русского мира», разработанная кремлевским «философом» Петром Щедровицким, появилась задолго до «крымнаш». Мир пока не выучил, что дружба с русскими и русская культура всегда предшествует русским танкам. Путин не изобрел аннексию Крыма в 2014-м. Он реализовал то, что Щедровицкий, сегодня припеваючи живущий в Европе и продолжающий разлагать другие народы и русских в эмиграции, описал как «воссоединение культурного пространства».

Небратство как убийство

Развязав войну, Путин доказал, что украинцы – отдельный народ, и сделал это единственно доступным ему способом: попытавшись их уничтожить.

Война, которая должна была завершиться за три дня, ведется 4 года и 7 месяцев – дольше, чем так называемая Великая отечественная. Российские потери превысили 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Миллионы украинцев в эмиграции, сотни тысяч убиты. И все же в Украине люди воюют за свободу. Украинская нация, которую Путин объявил несуществующей, оказалась реальной и способной остановить крупнейшую армию Европы.

Доктрина «братских народов» была опровергнута войной, которую она же и породила. Украинцы, которые в 2019-м еще колебались в своей идентичности и голосовали, как писал украинский журналист Виталий Портников, «за мечту при одновременном недооценивании риска», сегодня являются нацией, закаленной в той самой войне, которую начал Путин. И никогда не будут братьями.

Так русский нацизм сделал два народа смертельными врагами, что, конечно, в истории не ново.

Просто Каин и Авель были первыми.

Аарон Леа, Борух Таскин, kasparovru.com

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