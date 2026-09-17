В Беларуси запретили продавать российский безглютеновый хлеб

В Беларуси запретили продавать российский безглютеновый хлеб2
- 17.09.2026, 8:33
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Продукт сняли с продажи и вернули поставщику.
Безглютеновый хлеб из Ленинградской области России запретили продавать в Беларуси. Специалисты заключили, что продукт не соответствует установленным требованиям.
Претензии у проверяющих возникли к безглютеновому зерновому хлебу массой 300 грамм производства ООО «Диетика» (Ленинградская область России). Специалисты заключили, что товар не соответствует требованиям технических регламентов. В его производстве использовались недопустимые пищевые добавки.
«В маркировке изготовителем заявлено наличие красителя натурального — сахарный колер IV, загустителя — ксантановая камедь и регулятора кислотности — лимонная кислота», — уточнили в Витебской областной инспекции Госстандарта.
Хлеб сняли с продажи и вернули поставщику.