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В Беларуси запретили продавать российский безглютеновый хлеб

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  • 17.09.2026, 8:33
  • 2,838
В Беларуси запретили продавать российский безглютеновый хлеб

Продукт сняли с продажи и вернули поставщику.

Безглютеновый хлеб из Ленинградской области России запретили продавать в Беларуси. Специалисты заключили, что продукт не соответствует установленным требованиям.

Претензии у проверяющих возникли к безглютеновому зерновому хлебу массой 300 грамм производства ООО «Диетика» (Ленинградская область России). Специалисты заключили, что товар не соответствует требованиям технических регламентов. В его производстве использовались недопустимые пищевые добавки.

«В маркировке изготовителем заявлено наличие красителя натурального — сахарный колер IV, загустителя — ксантановая камедь и регулятора кислотности — лимонная кислота», — уточнили в Витебской областной инспекции Госстандарта.

Хлеб сняли с продажи и вернули поставщику.

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