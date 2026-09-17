Власти Минска тайно выделили участок в Дроздах высокопоставленному российскому чиновнику 15 17.09.2026, 10:48

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Дмитрий Мезенцев

Решение было принято в режиме секретности.

Экс-посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев получил участок в микрорайоне Дрозды в Минске и строит там коттедж. Столичные власти оформили это решение распоряжением с пометкой «Для служебного пользования». Это «Зеркало» выяснило через осведомленный источник.

По решению минских властей Дмитрию Мезенцеву выделили под аренду почти на 50 лет землю в Дроздах. Такое решение приняли специальным документом с грифом ДСП, то есть «Для служебного пользования».

Российский чиновник получил 0,15 га земли. Это 1500 м², что можно представить как участок 30 на 50 метров. На такой территории вполне может уместиться коттедж до 250 квадратов.

Примерное расположение участка, выделенного российскому чиновнику. Так улица выглядела в 2018 году. Сейчас складских или административных строений с голубыми крышами нет — их снесли. Скриншот: видео TUT.BY

Судя по данным спутниковых снимков, строительство дома уже началось.

Изначально власти постановили, что новосел будет платить аренду за землю чуть более 1 тыс. рублей в год. Однако в 2026-м в Минске ввели новшества по этому сбору — следовательно, они могли измениться и для Мезенцева.

Соседом россиянина стал Станислав Зась, который с 2015 по 2020 год был госсекретарем Совбеза, а потом до 2023-го — генсекретарем ОДКБ. Рядом также находится коттедж, который глава Совета Республики Наталья Кочанова в 2020-м переписала на своих дочерей.

Участок Мезенцева (номер 34) — вид сверху. Рядом — коттеджи его соседей Станислава Зася и Натальи Кочановой. Скриншот карты yandex.com

Мезенцев с 2019 по 2021 год был послом России в Беларуси. Сейчас он — полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде РФ.

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