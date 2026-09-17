Власти Минска тайно выделили участок в Дроздах высокопоставленному российскому чиновнику

Власти Минска тайно выделили участок в Дроздах высокопоставленному российскому чиновнику15
- 17.09.2026, 10:48
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Решение было принято в режиме секретности.
Экс-посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев получил участок в микрорайоне Дрозды в Минске и строит там коттедж. Столичные власти оформили это решение распоряжением с пометкой «Для служебного пользования». Это «Зеркало» выяснило через осведомленный источник.
По решению минских властей Дмитрию Мезенцеву выделили под аренду почти на 50 лет землю в Дроздах. Такое решение приняли специальным документом с грифом ДСП, то есть «Для служебного пользования».
Российский чиновник получил 0,15 га земли. Это 1500 м², что можно представить как участок 30 на 50 метров. На такой территории вполне может уместиться коттедж до 250 квадратов.
Судя по данным спутниковых снимков, строительство дома уже началось.
Изначально власти постановили, что новосел будет платить аренду за землю чуть более 1 тыс. рублей в год. Однако в 2026-м в Минске ввели новшества по этому сбору — следовательно, они могли измениться и для Мезенцева.
Соседом россиянина стал Станислав Зась, который с 2015 по 2020 год был госсекретарем Совбеза, а потом до 2023-го — генсекретарем ОДКБ. Рядом также находится коттедж, который глава Совета Республики Наталья Кочанова в 2020-м переписала на своих дочерей.
Мезенцев с 2019 по 2021 год был послом России в Беларуси. Сейчас он — полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде РФ.