В российском Ярославле после атаки дронов масштабно горит НПЗ 7 17.09.2026, 8:08

4,892

Фото: Exilenova+

Перекрыто движение в сторону Москвы.

В ночь на 17 сентября беспилотники подвергли массированной атаке российский Ярославль. На фоне этой атаки местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы.

После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля разразился сильный пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.

По данным аналитиков, дроны могли нанести удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть – ЯНОС».

«Силы обороны успешно нанесли удар по Ярославскому НПЗ, в промышленной зоне разразился масштабный пожар», — сообщают мониторинговые каналы.

На кадрах с места событий виден сильный пожар в промышленной зоне. Густой черный дым окутал город в результате атаки БПЛА.

Стоит отметить, что в ночь на 17 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об угрозе беспилотников в регионе и о отражении «украинской атаки». Власти были вынуждены «в целях обеспечения безопасности» перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Через некоторое время губернатор области подтвердил нападение на НПЗ. По его словам, предприятие было повреждено в результате обстрела; по состоянию на 06:50 экстренные службы работают над ликвидацией сильного пожара на месте. Также Евраев заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила не менее 65 дронов в небе над регионом этой ночью.

Что известно о НПЗ «Славнефть – ЯНОС»

Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть — ЯНОС» — один из крупнейших НПЗ в России, расположенный в городе Ярославле. Предприятие перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин и участвует в снабжении российской армии, в частности, является важной составляющей логистики противника.

Напомним, что также этой ночью дроны нанесли удар по российскому военному аэродрому в Ростове, в результате чего произошла детонация и возник пожар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com