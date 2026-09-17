В Словакии произошел пожар на крупнейшем заводе боеприпасов 3 17.09.2026, 10:19

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Фото: Mesto Snina / Facebook

Предприятие выпускает снаряды, которые поставляются Украине.

В Словакии в городе Снина произошел пожар на заводе ZVS Holding, который входит в холдинг Czechoslovak Group (CSG). Это предприятие выпускает боеприпасы разного типа, пишет словацкое издание Novinky.

Пожар на заводе ZVS Holding произошел в среду, 16 сентября. Администрация Снины призвала жителей не приближаться к месту происшествия и без особой необходимости не выходить из дома. Всех сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал. Пожар локализовали примерно через два часа.

По предварительной информации, возгорание началось на крыше цеха во время ремонтных работ, которые проводила сторонняя подрядная компания. Правоохранительные органы начали расследование этого происшествия. Устанавливается причина пожара. Официальные версии еще не выдвигались.

ZVS Holding является крупнейшим производителем боеприпасов в Словакии. Братислава поставляет Украине боеприпасы и снаряды на коммерческой основе. Президент Словакии Петер Пеллегрини в 2026 году заявил, что объемы поставок боеприпасов Киеву будут увеличиваться.

В конце 2025 года ZVS Holding подписал рамочное соглашение с Министерством обороны Словакии на поставку боеприпасов на 58 млрд евро в течение семи лет. Продукцию компании также покупают другие страны для Украины.

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