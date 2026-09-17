«С грибами у меня в этом сезоне все»: белоруска показала видео из леса 6 17.09.2026, 11:29

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Фото: pixabay.com

Она увидела то, чего совсем не ожидала.

Пользовательница Threads собирала грибы в лесу и заметила жутковатую картину.

«Пожалуй, с грибами у меня в этом сезоне все. Не знаю, кто это, но точно не уж», – написала в посте белоруска.

На видео можно увидеть сразу несколько змей в непривычном положении – они просто сидели на деревьях. Несмотря на сомнения девушки, комментаторы ее успокоили – на видео явно уж.

Другие пошутили, что лучше смотреть под ноги и лишний раз не волноваться. Ведь не на ветках деревьев грибы растут.

Девушка в ответ приоткрыла подробности встречи с пресмыкающимися. Она могла бы их и не заметить, если бы не услышала шипение рядом.

Несмотря на то, что уж – это не древесная змея, его тело достаточно пластично, чтобы лазать по деревьям. Но делает он это нечасто. Такое поведение больше свойственно молодым особям, тогда как старые или беременные ужи уже с трудом заползают на ветки.

На деревьях ужи могут задерживаться по разным причинам: это и охота за яйцами, способ уползти от врага или банальное желание погреться на солнышке.

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