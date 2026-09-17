«С грибами у меня в этом сезоне все»: белоруска показала видео из леса

«С грибами у меня в этом сезоне все»: белоруска показала видео из леса6
- 17.09.2026, 11:29
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Она увидела то, чего совсем не ожидала.
Пользовательница Threads собирала грибы в лесу и заметила жутковатую картину.
«Пожалуй, с грибами у меня в этом сезоне все. Не знаю, кто это, но точно не уж», – написала в посте белоруска.
На видео можно увидеть сразу несколько змей в непривычном положении – они просто сидели на деревьях. Несмотря на сомнения девушки, комментаторы ее успокоили – на видео явно уж.
Другие пошутили, что лучше смотреть под ноги и лишний раз не волноваться. Ведь не на ветках деревьев грибы растут.
Девушка в ответ приоткрыла подробности встречи с пресмыкающимися. Она могла бы их и не заметить, если бы не услышала шипение рядом.
Несмотря на то, что уж – это не древесная змея, его тело достаточно пластично, чтобы лазать по деревьям. Но делает он это нечасто. Такое поведение больше свойственно молодым особям, тогда как старые или беременные ужи уже с трудом заползают на ветки.
На деревьях ужи могут задерживаться по разным причинам: это и охота за яйцами, способ уползти от врага или банальное желание погреться на солнышке.