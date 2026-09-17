Белорус, которого обменяли на Почобута, не приехал на свой суд в Польше 17.09.2026, 12:10

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Обвиняемый в шпионаже находится в Беларуси.

Судебное заседание районного суда Белостока должно было начаться 16 сентября, но было отложено из-за неявки подсудимого, пишет «Белсат».

При этом ранее обвиняемый в шпионаже белорус уже дал показания и согласился на продолжение судебного разбирательства в его отсутствие, а также предоставил контактный адрес электронной почты для повестки. Но суд решил, что этого недостаточно для рассмотрения в его отсутствие, и еще раз направит повестку в посольство Беларуси в Польше с просьбой лично вручить ее обвиняемому.

Прокурор Лешек Божек сообщил, что обвиняемый сейчас не в Польше в связи с обменом заключенными с Беларусью. Он отказался комментировать обвинения, однако сказал, что «действия обвиняемого были направлены прежде всего против белорусской демократической оппозиции в Польше».

Прокурор подаст ходатайство о засекречивании показаний обвиняемого, в том числе из-за опасений за благополучие свидетелей, данные о которых собирал обвиняемый.

«Это дело известно, обвиняемого заменил господин (Анджей) Почобут. Это был вопрос государственной важности, и он был признан более значимым», — заявил адвокат обвиняемого Михал Корсак.

Адвокат также заявил, что последний раз видел подсудимого в апреле, когда тот находился под стражей в Белостоке.

Он добавил, что мужчина ранее давал показания по делу и соглашался явиться в любое время, но сейчас адвокат оценил явку подсудимого как сомнительную из-за «сложности предъявленных обвинений, его предыдущего поведения и того, что он совершил».

В результате обмена заключенными 28 апреля из Беларуси освободили Анджея Почобута, двух поляков и двух молдаван, с польской стороны — пять граждан Беларуси, России и других государств СНГ,

Среди переданных белорусской стороне лиц изначально было несколько человек, имена которых держались в тайне и которые выполняли «особо важные задания в интересах национальной безопасности».

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Одним из них был 33-летний гражданин Беларуси Владислав Надейко, которого задержали в 2025 году по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки.

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Тогда сообщалось, что мужчина был участником белостокской хоругви «Посполитого рушения», а его имя ранее упоминалось КГБ Беларуси в связи с «экстремистским формированием» «Белорусская гренадерская хоругвь».

В Польше Надейко занимался перевозками пассажиров как индивидуальный предприниматель, что совпадало с информацией СМИ о задержании таксиста-активиста, который мог быть причастен к шпионской сети КГБ в Европе.

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