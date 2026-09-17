«После выборов в РФ могут закрыть границы» 6 17.09.2026, 12:30

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Эксперт раскрыл план Кремля по новой мобилизации.

Мобилизацию в России проведут открыто, однако официально «всеобщей» ее не назовут - Кремль выберет обходные формулировки, чтобы избежать юридического признания войны и связанных с этим международных ограничений. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью «Главреду».

Осенью ключевым индикатором станет именно то, как Кремль официально обозначит новую волну призыва. По словам обозревателя, от формулировки будет зависеть, попадет ли Россия под дополнительные международные ограничения.

«Мобилизацию будут проводить открыто, но под разными названиями, например, объявят «частичную мобилизацию 2.0». Всеобщая мобилизация имеет жесткую юридическую привязку к официально объявленной войне, а ее признание закроет перед Россией двери таких площадок, как Совбез ООН, где она и так десятилетиями блокирует решения через право вето. Именно поэтому Кремль никогда не назовет собственные меры всеобщей мобилизацией, а войну - войной», - пояснил Коваленко.

Когда первые мобилизованные появятся на фронте

Времени на подготовку новобранцев у Кремля почти не останется. По прогнозу Коваленко, от начала призыва до боевого применения новоприбывших пройдут считаные недели.

«Если в октябре начнется мобилизация, уже в ноябре новобранцы будут на поле боя. Не удивлюсь, если первых мобилизованных отправят на фронт уже 14–15 октября - буквально через две недели после старта. Долгой базовой подготовки не будет: новичков сразу будут закидывать в зону боевых действий с минимальной подготовкой или вообще без нее», - рассказал Коваленко.

По прогнозу обозревателя, уже к концу 2026 года на поле боя появится большое количество новых мобилизованных, которыми будут затыкать кадровые дыры, образовавшиеся на фронте за последнее время.

Куда побегут россияне призывного возраста

Часть мужчин призывного возраста выберет побег из страны еще до того, как начнутся массовые повестки, считает Коваленко.

«Многие россияне призывного возраста сбегут из страны - и мы должны это стимулировать. Пусть бегут не только в Грузию, но и в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан - в нормальные красивые страны, где нет мобилизации. Самарканд не менее красив, чем Тбилиси, а Хива - это вообще город словно из сказки об Аладдине. Те, кто останется в России, рискуют тем, что их используют как «мясо», поэтому бежать лучше как можно быстрее», - отметил Коваленко.

Время на принятие решения ограничено. По словам эксперта, Кремль может перекрыть основные пути для побега.

«Как только пройдут выборы и старые-новые депутаты займут места в Госдуме, Россия сразу же закроет границы. После этого сбежать из России будет очень сложно, разве что в лес. Но и такое будет - российские «уклонисты» еще будут прятаться по лесам», - прогнозирует Коваленко.

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