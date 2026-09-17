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По Гродно начал ездить необычный ретроавтобус

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  • 17.09.2026, 13:13
  • 4,474
По Гродно начал ездить необычный ретроавтобус
Фото: abw.by

Внутри пассажиров ждет атмосфера прошлых десятилетий.

В самом туристическом областном центре Беларуси – городе Гродно – на маршрут вышел уникальный ретроавтобус.

Он работает в честь Дня народного единства и будет курсировать по одному из городских маршрутов, пишет abw.by.

Внешний вид и интерьер автобуса воссоздают дух советской эпохи. Округлые формы кузова, характерная окраска и детали отделки напоминают о транспорте прошлых десятилетий.

Фото: abw.by

Внутри – атмосфера того времени: пассажиры словно переносятся на несколько десятков лет назад. Такой дизайн позволяет не просто доехать до нужной остановки, но и почувствовать себя частью истории.

Дополнительной частью стала выставка архивных фотографий прямо в салоне. На снимках – старый Гродно, благодаря чему пассажиры могут не только услышать рассказ о прошлом, но и увидеть, как выглядел город в разные годы.

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