По Гродно начал ездить необычный ретроавтобус

По Гродно начал ездить необычный ретроавтобус12
- 17.09.2026, 13:13
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Внутри пассажиров ждет атмосфера прошлых десятилетий.
В самом туристическом областном центре Беларуси – городе Гродно – на маршрут вышел уникальный ретроавтобус.
Он работает в честь Дня народного единства и будет курсировать по одному из городских маршрутов, пишет abw.by.
Внешний вид и интерьер автобуса воссоздают дух советской эпохи. Округлые формы кузова, характерная окраска и детали отделки напоминают о транспорте прошлых десятилетий.
Внутри – атмосфера того времени: пассажиры словно переносятся на несколько десятков лет назад. Такой дизайн позволяет не просто доехать до нужной остановки, но и почувствовать себя частью истории.
Дополнительной частью стала выставка архивных фотографий прямо в салоне. На снимках – старый Гродно, благодаря чему пассажиры могут не только услышать рассказ о прошлом, но и увидеть, как выглядел город в разные годы.