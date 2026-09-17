Под Жлобином продают производство, которое когда-то называли уникальным

Под Жлобином продают производство, которое когда-то называли уникальным5
- 17.09.2026, 13:42
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Компания накопила долги по налогам и страховым взносам.
В Жлобинском районе продают производственную линию по переработке отходов производства БМЗ в щебень, который потом используется в дорожном строительстве. Объявление опубликовано на сайте Беларусской универсальной товарной биржи.
На торги выставили технологическую линию производительностью 300 тонн в час для переработки металлургических шлаков. В нее входит бункер, питатели, сортировочные грохоты, магнитные сепараторы, конвейеры, кабина управления и оборудование для ручной сортировки.
Начальная цена комплекса — 5 млн рублей.
Причем траты на демонтаж линии и ее вывоз сюда не входят.
Производственная линия принадлежит компании «Металлпрофпереработка», которая занимается переработкой отходов и лома черных металлов — остатков деятельности БМЗ.
Предприятие создали в 2012 году на основании инвестиционного договора между Гомельским облисполкомом и иностранным инвестором. Последний вложил в производство 7 млн евро. Имя его в открытых источниках не раскрывали, однако вложенная им валюта может указывать на то, что это был европейский инвестор.
В 2013-м госмедиа утверждали, что «аналогов подобного производства в нашей стране нет».
В январе этого года Жлобинский райисполком запретил совладельцам избавляться от своих долей в компании. По данным на сентябрь, у предприятия есть задолженность по налогам и страховым взносам в Фонд соцзащиты населения.
Компания «Металлпрофпереработка» работала на сырье БМЗ, однако, вероятно, юридически не была с ним связана. Но у самого завода есть «дочка» «БМЗ-Экосервис», которая занимается практически такой же деятельностью — из отходов промышленного гиганта делает шлаковый щебень для дорожного строительства.