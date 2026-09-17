Белорусские вузы массово закупают нары

Белорусские вузы массово закупают нары6
- 17.09.2026, 13:59
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Заявки появились сразу в нескольких городах.
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины закупает нары, заметил «Флагшток». И это не единственный вуз, который за последнее время решил озаботиться приобретением двухуровневых спальных мест. Рассказываем, зачем нужны нары университетам (и не только).
В августе-сентябре на площадке goszakupki.by появились заявки на закупку нар или двухъярусных металлических кроватей от трех вузов — из Могилева, Гродно и Гомеля.
Так, Могилевский госуниверситет имени А.А. Кулешова хочет закупить 20 нар (за максимум 7224 рублей), как и Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы (там на эти цели выделили 5300 рублей), а Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины планирует приобрести семь нар с предельной стоимостью в 6 048 рублей.
В гродненской и гомельской заявках размещены и картинки примеров закупаемой продукции.
Как можно узнать из документов, предназначение нар — «оснащение помещений защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий) для организации мест отдыха и размещения людей».