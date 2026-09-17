Белорусские вузы массово закупают нары 6 17.09.2026, 13:59

9,262

Примеры закупаемых нар из Гродно (слева) и Гомеля (справа)

Коллаж из фото с площадки goszakupki.by

Заявки появились сразу в нескольких городах.

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины закупает нары, заметил «Флагшток». И это не единственный вуз, который за последнее время решил озаботиться приобретением двухуровневых спальных мест. Рассказываем, зачем нужны нары университетам (и не только).

В августе-сентябре на площадке goszakupki.by появились заявки на закупку нар или двухъярусных металлических кроватей от трех вузов — из Могилева, Гродно и Гомеля.

Так, Могилевский госуниверситет имени А.А. Кулешова хочет закупить 20 нар (за максимум 7224 рублей), как и Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы (там на эти цели выделили 5300 рублей), а Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины планирует приобрести семь нар с предельной стоимостью в 6 048 рублей.

В гродненской и гомельской заявках размещены и картинки примеров закупаемой продукции.

Как можно узнать из документов, предназначение нар — «оснащение помещений защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, укрытий) для организации мест отдыха и размещения людей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com