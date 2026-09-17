Белорусские ученые научились выращивать раков почти втрое быстрее 7 17.09.2026, 14:20

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Уникальная технология может стать прорывом для отрасли.

Белорусские ученые разработали технологию, которая должна заметно ускорить выращивание речных раков. Над ней специалисты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии работали два десятилетия. За это время к проекту успели приложить руку несколько поколений ученых и студентов, пишет FishingBY.

Один из самых сложных этапов при разведении раков – получение молодняка. Особенно уязвим период, когда из икры появляются личинки.

Чтобы сделать этот процесс более управляемым, ученые создали специальный инкубатор. В нем можно поддерживать необходимые условия, в том числе температуру воды.

В природе инкубация икры может занимать около восьми месяцев. Специалисты рассчитывают проводить ее при температуре около +18°C и сократить этот срок примерно до трех месяцев.

Кроме того, новая установка позволит сохранить больше молодняка. По расчетам разработчиков, показатель выживаемости может достигать 90%.

Сейчас технология проходит процедуру патентования. Официально защитить разработку планируют весной.

Одновременно ученым предстоит проверить ее в реальных условиях. Если заявленные показатели подтвердятся, технологию можно будет использовать в промышленном выращивании речных раков.

Начать планируют с узкопалого рака, численность которого в белорусских водоемах за последние годы заметно сократилась. Новую разработку хотят использовать в том числе для восстановления его популяции.

А в дальнейшем ученые думают взяться и за широкопалого рака, который занесен в Красную книгу Беларуси.

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