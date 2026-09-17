В небе над центральной Польшей раздался громкий звук 17.09.2026, 14:17

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Иллюстративное фото: Charter97.org

Военное командование объяснило его происхождение.

Сегодня, 17 сентября, в первой половине дня в центральной части Польши был слышен громкий звук. Как сообщили читатели Charter97.org, грохот в небе хорошо слышали жители Пясечно под Варшавой.

Позже Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши (DORSZ), сообщило, что громкий звук был связан с преодолением военными боевыми самолетами звукового барьера, передает onet.pl.

Сегодня в первой половине дня жители Люблинского и Подкарпатского воеводств Польши получили от Правительственного центра безопасности (RCB) оповещение об угрозе воздушного нападения. Несколько раньше Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с атаками России на территорию Украины началось патрулирование военной авиации в польском воздушном пространстве.

В связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили полеты.

«Сообщаем, что грохот, слышимый сегодня в первой половине дня в центральной части Польши, был связан с преодолением звукового барьера военными боевыми самолетами. Машины были подняты в воздух в связи с необходимостью обеспечить безопасность польского воздушного пространства во время ударов Российской Федерации реактивными беспилотными летательными аппаратами по целям в западной части Украины», — сообщило Оперативное командование в более позднем сообщении в X.

Informujemy, że huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń… pic.twitter.com/TchAafYYwT — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026

Командование подчеркнуло, что действия авиации проводились под контролем, в соответствии с действующими нормативами и процедурами безопасности.

«Мы еще уточняем данные наших систем, но у нас есть первые указания на то, что [дрон], скорее всего, поразил цель либо был уничтожен в 4 км по ту сторону границы, с украинской стороны», — сообщил в разговоре с PAP представитель Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.

Он добавил, что поскольку это был реактивный дрон, быстро приближавшийся к границе, были подняты истребители, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

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