Генерал Билецкий: «Северная клешня» РФ в Донецкой области разгромлена

Генерал Билецкий: «Северная клешня» РФ в Донецкой области разгромлена2
- 17.09.2026, 15:01
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ВСУ добились важного успеха под Святогорском.
Российские войска утратили возможность окружить города-крепости Донецкой области с севера. Ситуация в районе Доброполья остается сложной.
Как сообщает «Укринформ», об этом в телеэфире заявил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.
«У россиян был план на Донецком направлении — это окружение так называемых городов-крепостей с севера и юга. С юга это было окружение через Доброполье, а с севера — через этот выступ, который сейчас срезается, на город Святогорск оно шло и дальше... до населенного пункта Барвинково, где эти две «клешни» российской армии — добропольская с юга и святогорская с севера — должны были замкнуться», — сказал Билецкий.
Ситуация в районе Доброполья остается сложной
По его словам, продвижение российских войск вблизи Доброполья удалось остановить еще в прошлом году. Сейчас обстановка в этом районе остается сложной, однако украинские силы ее контролируют.
«Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена», — отметил командир Третьего корпуса.
РФ может перейти к лобовому штурму городов
Билецкий подчеркнул, что теперь критически важно «парализуя логистику, парализуя тылы, не давать россиянам возможности возобновить это наступление».
«Тогда им придется штурмовать Славянско-Краматорскую, Дружковско-Константиновскую агломерацию в лоб. А штурмовать в лоб эти города — это гораздо более болезненное и затратное для них дело, чем пытаться их окружить и фактически... взять без боя», — пояснил командир Третьего корпуса.