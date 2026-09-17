Генерал Билецкий: «Северная клешня» РФ в Донецкой области разгромлена 2 17.09.2026, 15:01

14,700

Андрей Билецкий

ВСУ добились важного успеха под Святогорском.

Российские войска утратили возможность окружить города-крепости Донецкой области с севера. Ситуация в районе Доброполья остается сложной.

Как сообщает «Укринформ», об этом в телеэфире заявил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.

«У россиян был план на Донецком направлении — это окружение так называемых городов-крепостей с севера и юга. С юга это было окружение через Доброполье, а с севера — через этот выступ, который сейчас срезается, на город Святогорск оно шло и дальше... до населенного пункта Барвинково, где эти две «клешни» российской армии — добропольская с юга и святогорская с севера — должны были замкнуться», — сказал Билецкий.

Ситуация в районе Доброполья остается сложной

По его словам, продвижение российских войск вблизи Доброполья удалось остановить еще в прошлом году. Сейчас обстановка в этом районе остается сложной, однако украинские силы ее контролируют.

«Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена», — отметил командир Третьего корпуса.

РФ может перейти к лобовому штурму городов

Билецкий подчеркнул, что теперь критически важно «парализуя логистику, парализуя тылы, не давать россиянам возможности возобновить это наступление».

«Тогда им придется штурмовать Славянско-Краматорскую, Дружковско-Константиновскую агломерацию в лоб. А штурмовать в лоб эти города — это гораздо более болезненное и затратное для них дело, чем пытаться их окружить и фактически... взять без боя», — пояснил командир Третьего корпуса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com