Портников: За «адскими санкциями» против РФ стоит еще один расчет Трампа 8 17.09.2026, 21:40

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Виталий Портников

Президент США может получить новый рычаг давления на Китай и Индию.

Палата представителей Конгресса США приняла закон имени покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающий новые санкции против России и стран, покупающих российские энергоресурсы. Ранее документ поддержал Сенат, теперь он направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников объяснил, почему, по его мнению, принятие закона связано не только с давлением на Россию, но и с внутренней политикой США.

Сайт Charter97.org приводит основные фрагменты его выступления на YouTube-канале.

— Палата представителей американского Конгресса проголосовала за так называемый закон Линдси Грэма. Прошло полтора года после того, как ныне уже покойный сенатор представил свое предложение и подчеркнул, что оно поможет ослабить Россию и прекратить российско-украинскую войну.

Перед голосованием в Палате представителей, как известно, закон поддержали сенаторы. И теперь его должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По этому поводу, по непонятным причинам, многие задаются вопросом: подпишет ли Трамп этот закон? Конечно, да. Если бы американский президент не собирался подписывать этот закон, он даже не был бы вынесен на голосование республиканским спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Как это, кстати, произошло с ранее принятым Палатой представителей Актом поддержки Украины, у которого сейчас нет никаких шансов не то что быть подписанным президентом Трампом, а даже быть рассмотренным Сенатом.

Тогда возникает вопрос: почему Дональд Трамп и республиканцы — именно республиканское большинство обеспечило принятие нового закона, в то время как большинство демократов голосовало против, — согласились на принятие закона, который предусматривает так называемые адские санкции против России? Прежде всего потому, что эти адские санкции принимаются пока сугубо теоретически.

Решение о том, вводить ли новые санкции против Российской Федерации и против стран, которые покупают российские нефть и газ, должен принимать сам президент США Дональд Трамп. Закон предоставляет ему такую возможность. Решения о санкциях будут приниматься вовсе не в Палате представителей и не в Сенате, а в Белом доме.

Таким образом Дональд Трамп — и именно это вызвало сопротивление закону со стороны большого количества конгрессменов-демократов — получит в свои руки новые инструменты для так называемых тарифных войн. И сам будет выбирать страны, которые, в свою очередь, могут получить новые большие пошлины со стороны США — вплоть до 100% — за то, что они являются покупателями российской нефти и газа.

Когда мы говорим о таких закупках, мы имеем в виду прежде всего Китайскую Народную Республику и Индию. Но не стоит забывать, что среди покупателей российской нефти, конечно, в значительно меньших объемах, есть и многие другие страны. Напомню хотя бы, что российскую нефть до сих пор покупает Венгрия. И таким образом Трамп может получить формальное право ввести новые пошлины против всего Европейского союза, потому что Европейский союз предоставил Венгрии исключение для покупки российских энергоносителей.

Вот вам и вся логика подобного законодательства, если возникнет необходимость применить его в конфронтации с Европейским союзом. Или с любой другой страной, которая в тех или иных объемах закупает российскую нефть.

Теперь следующий вопрос: будут ли введены тарифы против Китайской Народной Республики — главного покупателя российских энергоносителей? Трамп уже пытался вводить такие тарифы против Китая, однако потерпел настоящее фиаско. Это фиаско привело к отмене высоких пошлин против китайской экономики, потому что стало ясно: США критически зависят от Пекина, когда речь идет об отдельных важных отраслях самой американской экономики.

Таким образом представить себе, что США прекратят сотрудничество с Китаем путем новой тарифной войны, на сегодняшний день довольно трудно. Индия — другой вопрос. Там Дональд Трамп уже пытался давить на Нарендру Моди, и Индия действительно значительно сократила закупки российской нефти. Но это было до войны США против Ирана.

Теперь существует серьезный дефицит и нефтепродуктов, и того же дизельного топлива, которое Россия сейчас уже не экспортирует, а покупает. И для стран, которые лишились доступа к традиционным торговым маршрутам в связи с продолжающимся кризисом в Ормузском проливе, российская нефть остается важным — даже уже не премиальным, а просто необходимым для развития собственной экономики — товаром.

Поэтому можно сказать, что даже если Дональд Трамп введет санкции против Китая и Индии, это еще не означает, что нефтеперерабатывающие предприятия этих стран перестанут покупать российскую нефть. Если вообще это произойдет. Если закон после подписи Дональда Трампа реально заработает.

Тогда вы можете спросить: а зачем вообще нужен этот закон и почему его приняли через полтора года после того, как его предложил Линдси Грэм? Потому что приближаются промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов.

И Дональду Трампу, как и всем республиканцам, нужно демонстрировать избирателям, значительная часть которых в США поддерживает Украину и не поддерживает Россию, что они принимают законодательство, направленное на завершение российско-украинской войны и наказание агрессора. То, что это законодательство может никогда не заработать, а если и заработает, то может не привести ни к каким реальным результатам, избиратель будет осознавать уже после того, как промежуточные выборы состоятся.

А сейчас тема этого законопроекта будет громко звучать на предвыборных митингах с участием республиканских кандидатов в ответ на обвинения демократов в том, что Республиканская партия не помогает Украине. «Нет, это вы сами не помогаете. Вы даже не проголосовали за закон, который должен создать условия для адских санкций против Российской Федерации», — будут отвечать демократам их конкуренты-республиканцы.

Так что речь идет, во-первых, о решении исключительно внутриполитического характера. А во-вторых, о решении, которое, даже если будет применяться, вряд ли серьезно повлияет на развитие событий вокруг российско-украинской войны.

Гораздо более важным решением могло бы стать голосование за Акт поддержки Украины, уже принятый Палатой представителей. Там и реальные деньги для Украины, и поставки оружия, и возможности для создания украинской армией новых позиций на поле боя.

Однако именно этот закон — потому что он конкретный и потому что не позволяет президенту Соединенных Штатов уклониться от его выполнения — Дональд Трамп, на мой взгляд, будет блокировать до тех пор, пока у него будут такие возможности.

А если представить себе, что демократы выиграют не только Палату представителей, но и Сенат и примут аналогичное законодательство, вот тогда президент Соединенных Штатов окажется перед дилеммой: либо подписать этот акт и таким образом перечеркнуть свои подходы к помощи Украине, либо заблокировать его подписание и тем самым продемонстрировать, что на самом деле его администрация думает об Украине.

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