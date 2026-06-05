Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине вопреки возражениям республиканцев 1 5.06.2026, 11:49

1,794

Фото: Reuters

Законопроект был принят 226 голосами против 195.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине и новых санкциях против России, несмотря на сопротивление руководства Республиканской партии и администрации президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Документ, инициированный демократом Грегори Миксом, предусматривает более 1 млрд долларов на военную помощь и восстановление Украины. Кроме того, Киев сможет получить до 8 млрд долларов в виде кредитов на оборонные нужды.

Законопроект был принят 226 голосами против 195. За него проголосовали большинство демократов, один независимый конгрессмен и 18 республиканцев. Против выступили почти все остальные республиканцы.

Голосование стало очередным проявлением разногласий между Конгрессом и Белым домом по вопросам внешней политики. Накануне Палата представителей также поддержала резолюцию, направленную на ограничение военных действий США против Ирана.

Сторонники инициативы заявляют, что Украина должна вести любые переговоры с Россией с позиции силы. По словам Микса, отказ от поддержки Киева сыграет на руку Путину, который рассчитывает на ослабление западной помощи.

Республиканское руководство пыталось остановить принятие документа. Лидер большинства Стив Скализ заявил, что Конгресс и Белый дом уже ведут переговоры о более масштабном пакете мер в поддержку Украины, и нынешний законопроект может осложнить этот процесс.

Тем не менее авторы инициативы считают, что даже если документ столкнется с трудностями в Сенате, он уже выполнил важную политическую задачу. По их мнению, голосование демонстрирует Украине сохранение поддержки со стороны значительной части американских законодателей и посылает сигнал Москве о том, что вопрос помощи Киеву остается актуальным в Вашингтоне.

Теперь дальнейшая судьба законопроекта зависит от Сената, где его перспективы пока остаются неопределенными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com