Ученые назвали простую привычку для защиты мозга 2 17.09.2026, 15:50

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Она снижает риск возрастного ухудшения памяти и мышления.

Чтение книг приносит пользу не только детям, но и взрослым. Оно помогает снижать стресс, улучшает внимание и может поддерживать работу мозга в пожилом возрасте, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи отмечают, что привычка читать для удовольствия особенно полезна в детстве. Дети, которые начинают читать в раннем возрасте, лучше справляются с учебой, дольше спят, меньше времени проводят перед экранами и демонстрируют более высокие показатели внимания и когнитивных способностей.

Но польза чтения не заканчивается с возрастом. По данным исследований, художественная литература может помогать людям чувствовать себя менее одинокими и лучше понимать окружающих.

«Когда вы погружаетесь в книгу, ваш разум и внимание полностью сосредоточены на чтении. Это отвлекает от других вещей и не дает постоянно прокручивать в голове проблемы», — объясняет профессор Кембриджского университета Барбара Саакян.

Особенно интересные результаты ученые получили при изучении пожилых людей. Исследование на Тайване, которое длилось 14 лет, показало, что люди старше 64 лет, читавшие хотя бы раз в неделю, имели существенно меньший риск снижения когнитивных способностей.

При этом эффект не зависел от уровня образования или социального положения. «Чтение улучшает работу мозга, когнитивные способности и общее самочувствие», — считает Саакян.

Начинать при этом можно с любой интересной книги или даже журнала. А вот с аудиокнигами ситуация менее очевидна, исследований пока мало, а прослушивание часто совмещают с другими делами, поэтому эффект полного погружения может быть слабее.

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