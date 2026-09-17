В Бресте выставили на продажу квартиру с жильцами 8 17.09.2026, 16:26

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Брест/ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО journeying.ru

Мать и дочь останутся там даже после смены собственника.

«Как это так? Я покупаю квартиру 20 метров и живу в ней с женщиной и её ребёнком?» — интересуется брестчанка Екатерина. Оказывается, за необычным объявлением о продаже квартиры скрывается настоящая семейная драма, пишет «Виртуальный Брест».

Екатерина на «Куфаре» нашла объявление о продаже однокомнатной квартиры в Бресте. Квартира находится в доме 4 на улице Молодогвардейской.

Дом 1979 года, первый этаж, общая площадь квартиры чуть менее 20 квадратов, из них жилая — всего около 11 квадратов. Анна, опубликовавшая объявление, обозначила цену 35 тысяч долларов — но добавила большими буквами, что возможен «хороший торг».

Кстати, нельзя сказать, что это очень дешево — ведь в этом же доме за однокомнатную квартиру площадью 29 квадратов (не на первом этаже) просят 41 тысячу долларов.

Но в объявлении Анны есть один интересный нюанс: указано, что в квартире зарегистрирована женщина с ребёнком — и они останутся там жить даже после продажи недвижимости.

Очевидно, что новый собственник не сможет ни жить там, ни сдавать в аренду квартиру — ведь места и так кот наплакал.

«Как это так? Я покупаю квартиру 20 метров и живу в ней с женщиной и её ребёнком?» — спросила Екатерина у пользователей Threads.

Пост завирусился, и вскоре в комментариях появилась та самая женщина, которая живёт в этой однокомнатной квартире со своей дочерью-школьницей. Зовут её Наталья Онищук.

Выяснилось, что за кадром оставалась настоящая семейная драма.

В семье Натальи было трое детей — она и ещё два брата. Родители уже умерли, после них осталась квартира. При жизни отец хотел приватизировать её, но не успел, так как болел онкологией.

В тот момент старший брат Натальи уже был в браке и жил отдельно, у Натальи тоже был жених, и она планировала переехать к нему. Поэтому они решили отказаться от своих долей в пользу младшего брата. Но оставили за собой пожизненное право владения и пользования родительской квартирой — нотариус заверил, что так можно сделать.

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Наталья и её старший брат поверили, что без их согласия их никогда не выпишут из родительской квартиры: «Ведь кому верить, если не родственникам?».

Приватизация происходила в 2015 году. Наталья утверждает, что два года (до 2017) она сама оплачивала ту приватизацию, так как младший брат был в армии.

В 2017 году женщина вышла замуж, родила ребёнка и переехала к мужу в квартиру — пять лет, пока женщина не жила в родительской квартире, она не оплачивала там коммунальные услуги. В 2022 году брак распался, Наталья вместе с дочерью решила вернуться в семейное гнездо — но младший брат, который уже сам успел жениться, был категорически против.

Поскольку у сестры не было собственной недвижимости, он взял кредит, купил маленькую однокомнатную квартиру и через суд выписал Наталью туда. Теперь мужчина заявил, что выплачивать кредит ему неинтересно, поэтому он хочет продать ту вторую квартиру (Наталья зарегистрирована там и живёт вместе с дочерью): «Он предложил мне четыре варианта: 1. Он продаёт квартиру вместе со мной и ребёнком. 2. Подселяет ко мне узбеков. 3. Купить у него квартиру по рыночной цене. 4. Если я не соглашусь на один из вариантов, он что-то сделает».

Комментаторы в ужасе от ситуации. Мол, честно было бы сразу продать родительскую квартиру, а деньги поделить поровну. Но Наталья говорит, что такой вариант ей никто не предлагал.

Выкупать однокомнатную квартиру у брата Наталья не хочет: ведь за те же деньги плюс кредит она может купить себе с дочерью что-то более комфортное.

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