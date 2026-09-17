Конгресс дал Трампу «кувалду» для давления на Кремль 8 17.09.2026, 16:47

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Дональд Трамп

Президент США сам определит, насколько жестко применять новые меры.

Знаковый законопроект о санкциях и пошлинах, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом для усиления экономического давления на Россию, окажется на столе президента США Дональда Трампа на этой неделе после того. Документ был принят Палатой представителей США при широкой двухпартийной поддержке, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Белый дом уже заявил, что советники порекомендуют президенту подписать этот документ. Теперь остается только один вопрос: воспользуется ли Трамп им на практике?

Законопроект, официально озаглавленный «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года» в память о республиканце из Южной Каролины, который предложил его почти 18 месяцев назад, направлен против российских банков, чиновников и «теневого флота» Москвы , а также предписывает Трампу ввести пошлины в размере до 100% на крупнейших покупателей российской нефти и газа. Сторонники законопроекта совершенно ясно дали понять, кого они имеют в виду: Китай и Индию.

На первый взгляд, этот закон, кажется, наделяет администрацию Трампа широкими полномочиями для наказания России и любой страны, готовой продолжать пополнять казну Кремля. В действительности же он послужит проверкой готовности Трампа оказать давление на Путина

У президента США останется возможность отказаться от применения санкций или пошлин, если он решит, что это отвечает интересам США.

«Конгресс фактически передает Трампу кувалду», — пишет Newsweek, отмечая, что президент сам решит, насколько сильно он будет бить.

У Трампа уже есть история резких заявлений о новых мерах против России с последующим отказом от них. В мае 2025 года после разговора с Путиным американский президент не объявил о новых санкциях, а затем, после очередного крупного российского удара по Украине, снова заговорил об усилении давления. Через несколько дней риторика сменилась.

Теперь ситуация иная, Конгресс уже подготовил закон, а решение о его практическом применении будет зависеть от Белого дома. Особенно чувствительным вопросом станет готовность Трампа использовать тарифы против Китая и Индии, поскольку такие меры способны затронуть не только Россию, но и отношения США с двумя крупнейшими азиатскими державами.

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