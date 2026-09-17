Белорусы о россиянах: Хамы и неучи с манией величия

Белорусы о россиянах: Хамы и неучи с манией величия27
- 17.09.2026, 17:35
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Ликбез для граждан РФ.
Белоруска senyasigal обратила внимание на странное поведение граждан РФ в нашей стране.
«Почему некоторые россияне прямо пытаются доказать, что Беларусь на самом деле Белоруссия? – спрашивает она. - Может, жителям Беларуси лучше знать, нет? На русском языке будет либо Беларусь, либо Республика Беларусь».
Пользователи соцсети высказали свои предположения о причинах такого поведения россиян. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Да им все равно, нормальные если их исправляешь, говорят «ок, понял» и все. А остальным, которые утверждают «нам так можно, а вы - часть России», бесполезно говорить.
- Обожаю такие посты, тут в комментария сразу можно неадекватышей великодержавцев с империалистическим мышлением заблокировать.
- Тем россиянам, кто с пеной у рта пишет про Белоруссию, пора вылазить из имперских амбиций и уважать другие страны. Хотя бы свои собственные документы выучите.
- Нам они уже 10 лет доказывают что убивая нас, бомбя украинские русскоязычные города и воруя территории, оставляя нас без тепла и электричества, они нас «защищают». Так что даже не пытайтесь. Там имперские амбиции, они все еще считают что все страны бывшего СССР их.
- Почему этих безграмотных приходится учить их собственному языку?
- Хамы и неучи с магией величия. Настоящие россияне.