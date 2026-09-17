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Белорусы о россиянах: Хамы и неучи с манией величия

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  • 17.09.2026, 17:35
  • 12,016
Белорусы о россиянах: Хамы и неучи с манией величия

Ликбез для граждан РФ.

Белоруска senyasigal обратила внимание на странное поведение граждан РФ в нашей стране.

«Почему некоторые россияне прямо пытаются доказать, что Беларусь на самом деле Белоруссия? – спрашивает она. - Может, жителям Беларуси лучше знать, нет? На русском языке будет либо Беларусь, либо Республика Беларусь».

Пользователи соцсети высказали свои предположения о причинах такого поведения россиян. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Да им все равно, нормальные если их исправляешь, говорят «ок, понял» и все. А остальным, которые утверждают «нам так можно, а вы - часть России», бесполезно говорить.

- Обожаю такие посты, тут в комментария сразу можно неадекватышей великодержавцев с империалистическим мышлением заблокировать.

- Тем россиянам, кто с пеной у рта пишет про Белоруссию, пора вылазить из имперских амбиций и уважать другие страны. Хотя бы свои собственные документы выучите.

- Нам они уже 10 лет доказывают что убивая нас, бомбя украинские русскоязычные города и воруя территории, оставляя нас без тепла и электричества, они нас «защищают». Так что даже не пытайтесь. Там имперские амбиции, они все еще считают что все страны бывшего СССР их.

- Почему этих безграмотных приходится учить их собственному языку?

- Хамы и неучи с магией величия. Настоящие россияне.

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