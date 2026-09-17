СМИ: Трамп намерен подписать законопроект об «адских санкциях» против России 7 17.09.2026, 18:03

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ФОТО: REUTERS

Ранее Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект.

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект об «адских санкциях» против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Об этом написали The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Ранее Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий ввод «адских санкций» против России. За него проголосовали 262 члена нижней палаты конгресса. Против высказались 159 конгрессменов, 12 не голосовали. В начале августа проект был поддержан сенатом.

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