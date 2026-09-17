Под Варшавой лоси позвонили в домофон и разбудили хозяев

Под Варшавой лоси позвонили в домофон и разбудили хозяев1
- 17.09.2026, 18:09
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Им не открыли — и они перепрыгнули через забор.
В среду около 5.50 утра жителей дома в Старых Бабицах под Варшавой разбудил домофон. Муж хозяйки пошел открывать, но передумал: у калитки стояли два лося — это они нажали кнопку. Открывать им не стали, и тогда животные перемахнули через ограду прямо в сад, пишет TVN24.
Obudził ich domofon. Dzwoniły... łosie 😄
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Хозяйка дома Агнешка успела снять лосей на видео.
— Это было около 5.50. Нас разбудил домофон. Муж пошел открывать и сказал, что не откроет: перед домом лоси, это они позвонили, — рассказывает она.
Домофон в доме и так барахлит, и Агнешка думает, что кто-то из лосей случайно задел кнопку длинной мордой.
То, что никто не вышел, животных не смутило: через калитку они перебрались без труда.
— Потом мы открыли им автоматические ворота, чтобы они вышли, но лоси этого не заметили и перепрыгнули через забор с другой стороны, — добавляет она.
По ее словам, лоси часто ходят вдоль забора, но на участок раньше не заходили.
Как сообщал Charter97.org, на днях лось парализовал движение поездов в центре Варшавы.