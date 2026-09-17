закрыть
18 сентября 2026, пятница, 0:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Варшавой лоси позвонили в домофон и разбудили хозяев

1
  • 17.09.2026, 18:09
  • 3,534
Под Варшавой лоси позвонили в домофон и разбудили хозяев
Фото: Kontakt24 / Agnieszka

Им не открыли — и они перепрыгнули через забор.

В среду около 5.50 утра жителей дома в Старых Бабицах под Варшавой разбудил домофон. Муж хозяйки пошел открывать, но передумал: у калитки стояли два лося — это они нажали кнопку. Открывать им не стали, и тогда животные перемахнули через ограду прямо в сад, пишет TVN24.

Хозяйка дома Агнешка успела снять лосей на видео.

— Это было около 5.50. Нас разбудил домофон. Муж пошел открывать и сказал, что не откроет: перед домом лоси, это они позвонили, — рассказывает она.

Домофон в доме и так барахлит, и Агнешка думает, что кто-то из лосей случайно задел кнопку длинной мордой.

То, что никто не вышел, животных не смутило: через калитку они перебрались без труда.

— Потом мы открыли им автоматические ворота, чтобы они вышли, но лоси этого не заметили и перепрыгнули через забор с другой стороны, — добавляет она.

По ее словам, лоси часто ходят вдоль забора, но на участок раньше не заходили.

Как сообщал Charter97.org, на днях лось парализовал движение поездов в центре Варшавы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц