Под Варшавой лоси позвонили в домофон и разбудили хозяев 1 17.09.2026, 18:09

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Фото: Kontakt24 / Agnieszka

Им не открыли — и они перепрыгнули через забор.

В среду около 5.50 утра жителей дома в Старых Бабицах под Варшавой разбудил домофон. Муж хозяйки пошел открывать, но передумал: у калитки стояли два лося — это они нажали кнопку. Открывать им не стали, и тогда животные перемахнули через ограду прямо в сад, пишет TVN24.

Obudził ich domofon. Dzwoniły... łosie 😄 Więcej o tym: https://t.co/NKrMdyxvRC https://t.co/YvofGvnrEn — tvn24 (@tvn24) September 16, 2026

Хозяйка дома Агнешка успела снять лосей на видео.

— Это было около 5.50. Нас разбудил домофон. Муж пошел открывать и сказал, что не откроет: перед домом лоси, это они позвонили, — рассказывает она.

Домофон в доме и так барахлит, и Агнешка думает, что кто-то из лосей случайно задел кнопку длинной мордой.

То, что никто не вышел, животных не смутило: через калитку они перебрались без труда.

— Потом мы открыли им автоматические ворота, чтобы они вышли, но лоси этого не заметили и перепрыгнули через забор с другой стороны, — добавляет она.

По ее словам, лоси часто ходят вдоль забора, но на участок раньше не заходили.

Как сообщал Charter97.org, на днях лось парализовал движение поездов в центре Варшавы.

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