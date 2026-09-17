Почти половина российских АЗС осталась без бензина 4 17.09.2026, 17:51

2,178

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Топливный кризис в РФ продолжает усиливаться.

К середине сентября в России усилился дефицит бензина: топлива нет почти на каждой второй заправке, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на данные сервиса gdebenzin.

Так, АИ-92 отсутствует на 45% АЗС, а более дорогой АИ-95 — на 53%. Для сравнения: в конце августа показатели составляли 33% и 38% соответственно. Одновременно растет число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. За последнюю неделю доля АЗС с лимитами достигла 11–12% против среднего значения в 3,2% за август. Очереди наблюдаются на 20–27% заправок.

Сильнее всего дефицит ощущается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Там автомобилисты сообщают об очередях продолжительностью более двух часов. В Ленобласти, где после украинской атаки остановился крупнейший на северо-западе России нефтезавод «Кинеф», запретили продавать больше 30 литров топлива на машину до 1 октября. Власти также сообщали, что в регионе закрылось около 20% частных и малых АЗС. Кроме того, в последнюю неделю острая нехватка бензина фиксировалась в Новороссийске, Краснодаре, Иркутске, Перми, Сургуте, Ростовской и Архангельской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Ухудшение ситуации совпало с новой волной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В августе издание насчитало не менее 23 успешных атак на НПЗ — почти вдвое больше, чем в июле. В том числе были поражены крупнейшие производители из топ-10: ярославский «Славнефть — ЯНОС», нижегородский НОРСИ, киришский «Кинеф» и Пермский НПЗ. В сентябре ВСУ нанесли удары по «Танеко» в Татарстане, НПЗ в Рязани, Сызрани и Саратове. Последние три остановили работу. Предприятия принадлежат «Роснефти» и имеют суммарную мощность более 32 млн тонн в год.

В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что россиянам нужно «быть готовыми» к продолжительному дефициту бензина. Он признал, что власти не ожидали серии атак на объекты ТЭК, которая привела к падению нефтепереработки в стране до 20-летнего минимума. В результате выпуска бензина стало едва хватать на две трети внутреннего спроса. Дефицит также провоцирует рост цен. Согласно Росстату, на 15 сентября, по сравнению с декабрем 2025 года, бензин в среднем по России подорожал на 21%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com