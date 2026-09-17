Операция «Вивальди» застала российскую армию врасплох 1 17.09.2026, 17:41

3,138

Фото: 82ОМБр

Украина снова показала, что способна успешно наступать.

Украинские войска продвигаются под Лиманом, возвращая территории и заставляя российские силы отступать. Контрнаступление показывает, что после нескольких лет позиционной войны Киев вновь способен проводить успешные наземные операции, пишет Давид Кириченко для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По официальным данным украинской стороны, операция «Вивальди», которую 3-й армейский корпус несколько месяцев проводил в условиях секретности, уже позволила вернуть около 75 квадратных километров территории. При этом наступление еще не завершено.

«У Вивальди, как вы знаете, четыре поры года. И это только первая… Хорошие новости уже близко», — заявил командир корпуса Андрей Билецкий.

Продвижению украинских сил помогло сочетание ударов по российскому тылу, беспилотников, пехоты и бронетехники. Украина сначала ослабляет российскую оборону, а затем использует механизированные подразделения для захвата территории.

Российские командиры также сами создали условия для наступления Киева. Из-за фальсификации отчетов о ситуации на фронте российское командование недооценивало угрозу и не успевало перебрасывать необходимые подкрепления.

Особенно показательно, что украинским силам вновь удалось использовать танки и другую тяжелую технику для маневра. Это происходит несмотря на огромное количество FPV-дронов, которые сделали бронетехнику гораздо более уязвимой.

«Ключом к контрнаступлению стали общевойсковые действия Украины», — пишет Кириченко.

При этом речь пока не идет о масштабном прорыве. Продвижение осложняют артиллерия, беспилотники и проблемы со снабжением по мере удаления от собственных позиций.

Однако ситуация под Лиманом показывает главное, Украина способна не только обороняться, но и возвращать инициативу. Киев постепенно находит способы пробивать насыщенное дронами поле боя и использовать бронетехнику там, где для этого складываются подходящие условия.

«Наступательные операции по-прежнему возможны в современной войне», — отмечает австралийский генерал в отставке Мик Райан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com