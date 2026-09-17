Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах 17.09.2026, 17:33

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Левоцентристская оппозиция получила большинство в парламенте.

Премьер-министр Ульф Кристерссон подал в отставку после объявления результатов выборов, на которых победила левоцентристская оппозиция, сообщает SVT.

Вскоре после объявления результатов выборов премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что подал прошение об отставке спикеру парламента.

«Результаты выборов, возможно, создали сложные условия для формирования следующего правительства, поскольку различные заявления партий, сделанные до дня выборов, могут стать препятствием для любых возможных вариантов формирования правительства и коалиций», – заявил Кристерссон в своем письме спикеру.

Чтобы найти премьер-министра, которого Риксдаг сможет принять, необходима конструктивная открытость со стороны партий в парламенте, отметил он.

«Чтобы эта работа началась немедленно, я настоящим письмом прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал Кристерссон.

Премьер-министр и другие министры правительства освобождаются от занимаемых должностей, но продолжают исполнять свои обязанности до принесения присяги новым правительством.

Лидер партии «Христианские демократы» Эбба Буш отметила в своих социальных сетях, что теперь именно спикер должен начать процесс определения того, кто сформирует новое правительство.

«Я хочу поблагодарить Ульфа Кристерссона за его руководство на посту премьер-министра, который вместе с нами и остальной частью «сине-желтой» команды придал Швеции новое направление», – заявила она.

Шведские левоцентристские оппозиционные партии получили 176 мест в ходе парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье, 13 сентября, тогда как правый блок, находящийся в настоящее время у власти, получил 173 места.

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