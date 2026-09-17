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Психолог назвал главные секреты хорошего общения

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  • 17.09.2026, 17:46
  • 2,702
Психолог назвал главные секреты хорошего общения
Иллюстрационное фото

Эти навыки помогут сделать даже сложный разговор конструктивным.

Хороший разговор зависит не только от того, что именно мы говорим. Не менее важно понимать, куда движется беседа, замечать реакцию собеседника и уметь вовремя менять тон. Психолог назвал шесть навыков, которые помогают сделать беседу более конструктивной, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первое правило — заранее определить цель разговора. Нужно понять, что именно вы хотите донести, какую проблему решить и какие чувства хотите оставить у собеседника.

Второе — говорить от своего имени. Фраза «я переживаю» звучит иначе, чем обвинение «ты никогда меня не слушаешь». Такие формулировки меньше провоцируют защитную реакцию.

Третий навык — говорить не только о раздражении, но и о более мягких чувствах: тревоге, страхе, растерянности или беспокойстве.

«Когда вы чувствуете злость, спросите себя, что еще вы можете испытывать», — советуют авторы.

Четвертое правило — следить за реакцией собеседника и замечать момент, когда разговор начинает уходить в сторону. Если человек расстроился или замкнулся, продолжать давить аргументами обычно бессмысленно. Вместо этого психолог рекомендует сначала разобраться с эмоциями. «Чувства нужно исправлять чувствами, а не фактами», — отмечают авторы.

Наконец, важно уметь управлять собственными эмоциями. Если разговор становится слишком напряженным, лучше прямо сказать, что вам нужно немного времени, чтобы успокоиться, и пообещать вернуться к беседе.

Эти навыки требуют практики. Начать можно даже с обычных коротких разговоров, постепенно учась лучше чувствовать собеседника и удерживать беседу в нужном направлении.

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