Психолог назвал главные секреты хорошего общения 4 17.09.2026, 17:46

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Эти навыки помогут сделать даже сложный разговор конструктивным.

Хороший разговор зависит не только от того, что именно мы говорим. Не менее важно понимать, куда движется беседа, замечать реакцию собеседника и уметь вовремя менять тон. Психолог назвал шесть навыков, которые помогают сделать беседу более конструктивной, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первое правило — заранее определить цель разговора. Нужно понять, что именно вы хотите донести, какую проблему решить и какие чувства хотите оставить у собеседника.

Второе — говорить от своего имени. Фраза «я переживаю» звучит иначе, чем обвинение «ты никогда меня не слушаешь». Такие формулировки меньше провоцируют защитную реакцию.

Третий навык — говорить не только о раздражении, но и о более мягких чувствах: тревоге, страхе, растерянности или беспокойстве.

«Когда вы чувствуете злость, спросите себя, что еще вы можете испытывать», — советуют авторы.

Четвертое правило — следить за реакцией собеседника и замечать момент, когда разговор начинает уходить в сторону. Если человек расстроился или замкнулся, продолжать давить аргументами обычно бессмысленно. Вместо этого психолог рекомендует сначала разобраться с эмоциями. «Чувства нужно исправлять чувствами, а не фактами», — отмечают авторы.

Наконец, важно уметь управлять собственными эмоциями. Если разговор становится слишком напряженным, лучше прямо сказать, что вам нужно немного времени, чтобы успокоиться, и пообещать вернуться к беседе.

Эти навыки требуют практики. Начать можно даже с обычных коротких разговоров, постепенно учась лучше чувствовать собеседника и удерживать беседу в нужном направлении.

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