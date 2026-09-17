Гомельского военкома-ябатьку, который получил от Лукашенко «заряд бодрости», уволили в запас 10 17.09.2026, 18:33

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Андрей Кривоносов

Полковник стал посмешищем в соцсетях.

Бывший военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов уволен с военной службы с правом ношения формы и знаков различия, сообщила «Гомельская правда».

Должность Кривоносова занял Андрей Онуфриюк. 17 сентября его представили личному составу и военнослужащим Гомельского гарнизона.

Андрей Кривоносов остается членом постоянной комиссии «cовета республики национального собрания по международным делам и национальной безопасности».

Напомним, Андрей Кривоносов стал одним из самых медийных военкомов Беларуси после того, как во время «всебеларусского народного собрания» получил рукопожатие от Александра Лукашенко, которое сам назвал «зарядом энергии и решительности». Позже он таким же способом передал «заряд» военнослужащим Гомельского гарнизона.

Кривоносов также высказался за снижение требований к призывникам и привел в пример себя самого, рассказав, что поступил в военное училище с «серьезным плоскостопием».

Согласно мировоззрению военкома Гомельщины, «призывник должен идти в военкомат служить, мужик должен уметь защищать свою землю, свою семью, женщина должна тыловое обеспечение этого всего делать, а дети должны учиться так, чтобы потом заменить своих родителей в благородном деле защиты нашей Родины».

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