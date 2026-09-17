Почти 80% территориальных «завоеваний» армии РФ в 2026 году оказались фейком 17.09.2026, 19:22

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Иллюстрационное фото

В Кремле царит «культура лжи».

Неоднократно повторявший, что его «надул» Запад, правитель России Владимир Путин все чаще становится жертвой «надувательства» со стороны военных, которые докладывают в Кремль о несуществующих в реальности успехах на украинском фронте, пишет The Moscow Times.

С начала года российские войска взяли под свой контроль около 650 кв. км украинской территории, подсчитал OSINT-аналитик Клеман Молен. Это на 80% ниже оценок, которые публично давал Путин: в начале июля он говорил об «освобождении» 3 тысяч кв. км с начала года, а к началу сентября, по его словам, добавилось еще 270 кв. км.

В реальности темпы наступления российской армии замедлились кратно, следует из оценок Молена. На те же даты в прошлом году войска РФ взяли под контроль 3146 кв. км (то есть в 5 раз больше), а в 2024 году — 1907 кв. км (то есть втрое больше).

«Официально Москва заявляет, что контролирует на 5000 кв. км больше, чем утверждают украинцы, и даже на 3000 кв. км больше, чем говорят пророссийские аналитики. Цель этой пропаганды с цифрами прежде всего внутренняя: скрыть проблемы, показать, что армия всё ещё продвигается и одерживает победы на фронте», — пишет Молен.

Все чаще военные используют сгенерированные искусственным интеллектом видео, чтобы продемонстрировать якобы захват поселений, где их никогда не было. По подсчетам Института изучения войны (ISW), с июня по август в сети появилось не менее 35 таких роликов от по меньшей мере 10 бойцов и бригад.

Самой громкой историей с ИИ-фейками стал «захват» Святогорска, о взятии которого Путин заявил в начале сентября. Также «нейровтыками» оказались захват Николайполья в Донецкой области, Белого Колодезя в Харьковской и еще нескольких десятков населенных пунктов. По словам Путина, только в августе армия «освободила» 15 из них, а за январь–июль — 133.

В российской армии прочно укоренилась «культура лжи», в результате чего военные «систематически дезинформируют Путина о состоянии линии фронта», пишет ISW. Это, в свою очередь, приводит к созданию «вымышленной реальности» в сознании Путина, на которой тот основывает свою переговорную позицию по Украине, полагают эксперты института.

«Ложь и искажения российских военных командиров на различных уровнях, вероятно, приводят Путина к укреплению его представлений о том, что российские силы могут достичь поставленной им цели по полному захвату Донецкой области к концу 2026 года», — пишет ISW.

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