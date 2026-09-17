закрыть
18 сентября 2026, пятница, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брэд Питт подшутил над курьером, назвавшись Мэттом Деймоном

1
  • 17.09.2026, 19:32
  • 3,258
Брэд Питт подшутил над курьером, назвавшись Мэттом Деймоном
Фото: Getty Images

Путаница между актерами — не редкость.

Актер Брэд Питт рассказал, что однажды притворился Мэттом Деймоном. Его слова передает The Daily Beast.

Питт вспомнил случай, когда курьер узнал его, но не мог вспомнить, где видел раньше. Тогда артист неожиданно заявил: «Я — Мэтт Деймон».

Путаница между актерами — не редкость: во время финала чемпионата мира комментатор Fox Джон Стронг прямо со стадиона объявил, что среди зрителей — Брэд Питт, хотя в кадре был Мэтт Деймон с женой Лусианой Барросо. Когда ошибка вскрылась, комментатор поспешно поправился, сославшись на блики на мониторах.

Питт и Деймон познакомились на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001 году. С тех пор они часто шутят друг над другом на пресс-турах и в социальных сетях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц