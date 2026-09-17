«Эвертон» предлагает любому стать футболистом на 48 часов 2 17.09.2026, 18:56

Фото: Getty Images

Почувствовать себя игроком английской премьер-лиги можно за €30 тыс.

Английский футбольный клуб «Эвертон» в преддверии благотворительного матча с «Ливерпулем» разработал специальную VIP-услугу.

За €30 тыс можно стать профессиональным футболистом на 48 часов.

В пакет включено проживание в отеле с командой, совместное питание, поездки, тренировки и брифинг с игроками.

Кроме того, за €30 тыс. клуб предлагает посещение пресс-конференций и доступ в раздевалку на установку тренера, просмотр разминки прямо с бровки, присутствие на скамейке в качестве почетного члена команды, а также форму и подписанную игроками футболку.

В рамках благотворительного матча Game4Hope легенды «Эвертона» и «Ливерпуля» сформируют команду Merseyside XI, которая сыграет против Rest of the World XI. Поединок состоится 26 сентября на Hill Dickinson Stadium.

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