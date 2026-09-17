Лукашенко снова заявил, что «уже наелся этой власти»29
- 17.09.2026, 19:05
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Узурпатор вспомнил о «посиневших руках».
Александр Лукашенко «уже наелся этой власти», но отдать ее пока не готов, так как не нашел тех, кто мог бы «взять страну и удержать ее». Такое заявление диктатор сделал 17 сентября в своем выступлении на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее».
Лукашенко с трибуны призвал «никогда не верить тому, кто говорит», что он «удерживает власть посиневшими руками».
«Да господь с теми, кто так говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос состоит только в том: „Вы способны взять страну и удержать ее?“ Если способны, завтра приступайте [к управлению страной]. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу. Не обижайтесь», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что «наелся» власти и не будет «посиневшими пальцами за кресло держаться», если народ ему откажет в доверии.