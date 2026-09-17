Навроцкий в годовщину агрессии СССР против Польши: Россия не меняется 4 17.09.2026, 19:41

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Фото: Getty Images

Именно в этом контексте следует расценивать нынешние вызовы.

Во время памятной церемонии, приуроченной к 87-й годовщине агрессии СССР против Польши, президент Кароль Навроцкий прокомментировал инцидент с российским дроном вблизи польской границы.

Об этом сообщает RMF24.

По его словам, Россия не изменила своего поведения со времен советской агрессии против Польши.

«Россия продолжает провоцировать, потому что Россия не меняется», – сказал Навроцкий.

Он также добавил, что каждая российская провокация – это задача для президента Польши. Навроцкий заверил, что находится в постоянном контакте с генералами Вооруженных сил Польши и Бюро национальной безопасности.

Президент отметил, что в 20-х и 30-х годах XX века Вторая Республика и ее границы «подвергались тому, что сегодня мы называем гибридной войной». Он добавил, что механизм действий России на протяжении веков основан на дестабилизации ситуации в другой стране, попытках расколоть общество и дезинформации, чтобы впоследствии иметь возможность нанести удар. Навроцкий подчеркнул, что именно в этом контексте следует расценивать нынешние вызовы.

«Гибридная война вовсе не обязательно должна быть альтернативой кинетическим действиям и наземному нападению. Так не было в 20-х, 30-х годах и в 1939 году. Гибридная война может быть подготовкой к тому, что произошло 17 сентября 1939 года», – отметил президент.

По этой причине, по его словам, «поиск компромисса, где это возможно, в вопросах безопасности является задачей всего политического класса, а также моей как президента Польши «.

Навроцкий отметил, что Польшу «не нужно учить, что такое советская или постсоветская угроза». «Это часть нашей идентичности, крови, ДНК, эту угрозу мы ощущаем уже на протяжении веков», – заявил он.

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