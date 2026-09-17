Сибига: Результатом встречи Зеленского и Трампа могут стать сразу два перемирия 4 17.09.2026, 20:16

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АНДРЕЙ СИБИГА

ФОТО: KIRILL CHUBOTIN / / FORUM

Глава МИД Украины раскрыл детали.

Украина рассчитывает, что одним из главных результатов встречи президентов Украины и США в Нью-Йорке может стать достижение энергетического и морского перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «Гордон».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина готова к энергетическому перемирию, объявленному президентом США Дональдом Трампом, но пока не видит никаких признаков готовности с российской стороны.

«Мы приветствуем усилия наших партнеров, усилия США, направленные на то, чтобы это произошло, и считаем, что при активном участии именно США этого реально достичь. Мы готовимся к встрече президента [Владимира] Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может стать одним из главных результатов этой встречи – достижение перемирия», – сказал Сибига.

Он добавил, что это может быть одновременно перемирие и энергетическое, и в Черном море – «именно в такой комбинации».

Министр в очередной раз подчеркнул, что Украина хочет закончить эту войну.

«У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и [нужно] забыть о любых иллюзиях относительно благих намерений России. Россия понимает только давление», – заявил глава МИД.

Он также приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта об «адских санкциях» против России, инициатором которых был ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Важно на этом не останавливаться. Мы очень надеемся, что такой шаг станет новым раундом усиления давления и от других партнеров», – отметил Сибига.

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