Китай потребовал от Ирана обуздать йеменских хуситов 4 17.09.2026, 20:32

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ФОТО: REUTERS

К Пекину обратилась Саудовская Аравия.

Вооруженная группировка хуситов в Йемене, которую Иран сделал одной из опор своей «оси сопротивления» интересам США на Ближнем Востоке, стала доставлять серьезные неудобства главному финансисту Тегерана – Пекину. Покупая у Ирана почти всю его нефть, Китай теперь оказался отрезан от ее поставок по двум главным ближневосточным маршрутам – через Ормузский пролив и Красное море. Первый блокирует Иран, второй – поддерживаемые им хуситы.

Нефть по этим двум маршрутам вывозила Саудовская Аравия, и она обратилась к Пекину с просьбой убедить Тегеран обуздать боевиков. Китайцы сделали это в частном порядке, рассказали Reuters три иранских источника. Публично Китай уже призывал к сдержанности, диалогу и восстановлению безопасного судоходства, однако, по их словам, теперь он пошел дальше официальных заявлений.

Пекин хочет, чтобы Иран использовал свое влияние на хуситов с целью не допустить дальнейшего распространения конфликта на энергетические маршруты, от которых Китай зависит. За полгода после начала войны на Ближнем Востоке он стал одним из главных стабилизаторов мирового нефтяного рынка, примерно вдвое сократив импорт нефти. Но в последние недели Китай возобновил более крупные закупки, и новые проблемы с поставками ему не нужны.

Между тем, Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров нефти, почти лишилась возможности ее вывозить. Основные поставки после начала войны она осуществляла через Красное море, загрузив нефтепровод, идущий через всю страну с востока на запад. Но хуситы стали обстреливать ее энергетические объекты, а удар из приграничного района Ирака, где также действуют поддерживаемые Тегераном боевики, на прошлой неделе привел к разрушению насосной станции и остановке трубопровода.

Хуситы же, которые имеют серьезное вооружение, от ракет до дронов, захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, позволяющий в значительной мере контролировать южный выход из Красного моря.

Китай уже более 10 лет является крупнейшим торговым партнером находящегося под санкциями Ирана. По данным Kpler, в 2025 году он приобрел более 80% иранской нефти, или около 1,4 млн баррелей в сутки.

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