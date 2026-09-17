Мбаппе: Для меня главное, чтобы «Золотой мяч» вернулся в «Реал»2
- 17.09.2026, 19:56
Звезда мадридского клуба назвал текущий год идеальным для завоевания награды.
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что текущий год отлично подходит для завоевания «Золотого мяча». Его слова приводит As .
«На мой взгляд, этот год отлично подходит для того, чтобы завоевать эту награду. Мои ноги говорят за меня лучше всего, сколько бы я ни говорил об этом. Для меня главное, чтобы «Золотой мяч» вернулся в «Реал». Он должен вернуться на «Сантьяго Бернабеу», к мадридистам ради всех этих людей, чтобы подарить им мечту», — сказал Мбаппе.
В сезоне 2025/26 Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 25 голами и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами. Всего за тот сезон форвард мадридцев забил 42 мяча в 44 матчах.
В сезоне 2024/25 француз впервые выиграл «Золотую бутсу». Нападающий «Реала» забил 31 гол в чемпионате Испании и набрал 62 очка в рейтинге лучших бомбардиров европейских национальных первенств.
«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Месси забирал эту награду восемь раз.