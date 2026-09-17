Мбаппе: Для меня главное, чтобы «Золотой мяч» вернулся в «Реал» 2 17.09.2026, 19:56

Фото: Getty Images

Звезда мадридского клуба назвал текущий год идеальным для завоевания награды.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что текущий год отлично подходит для завоевания «Золотого мяча». Его слова приводит As .

«На мой взгляд, этот год отлично подходит для того, чтобы завоевать эту награду. Мои ноги говорят за меня лучше всего, сколько бы я ни говорил об этом. Для меня главное, чтобы «Золотой мяч» вернулся в «Реал». Он должен вернуться на «Сантьяго Бернабеу», к мадридистам ради всех этих людей, чтобы подарить им мечту», — сказал Мбаппе.

В сезоне 2025/26 Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 25 голами и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами. Всего за тот сезон форвард мадридцев забил 42 мяча в 44 матчах.

В сезоне 2024/25 француз впервые выиграл «Золотую бутсу». Нападающий «Реала» забил 31 гол в чемпионате Испании и набрал 62 очка в рейтинге лучших бомбардиров европейских национальных первенств.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Месси забирал эту награду восемь раз.

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