На территории Беларуси обнаружили четыре ретранслятора для российских дронов 20 17.09.2026, 20:03

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Иллюстрационное фото

Они помогают россиянам атаковать Украину.

На протяжении прошлой и этой недели на территории Беларуси в районах населенных пунктов Хойники, Дербинка и Махновичи Мозырского района и Буда-Софиевка Лельчицкого района были обнаружены четыре ретранслятора, которые обеспечивали связь и управление реактивными беспилотными летательными аппаратами, сообщает украинский мониторинговый канал «єРадар».

Развернутая сеть ретрансляторов значительно увеличила дальность полета беспилотников и позволила им достигать территории около польской границы.

По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени. Как утверждается, это позволило нанести удары по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.

Обращается внимание и на расстояние от одного из выявленных ретрансляторов: от последнего зафиксированного в районе Буды-Софиевки до центра Волынской области Луцка — чуть более 250 километров.

Вопрос белорусских ретрансляторов уже поднимался украинскими властями ранее. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его публичное требование к Минску демонтировать оборудование, которое российские военные используют для атак по Украине, стало последним этапом. До этого, по его словам, Киев неоднократно через разведывательные каналы передавал Александру Лукашенко информацию о необходимости прекратить техническую поддержку этой системы.

24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы в Беларуси, которые использовались для корректировки ударов российской армии по Украине, больше не работают.

Однако 30 июня бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что эти ретрансляторы на территории Беларуси не были демонтированы. В последнее время же представители различных украинских служб заявляют, что эти ретрансляторы активизировались и в том числе помогают российским дронам атаковать западные области Украины.

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