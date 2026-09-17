Медведи массово восстали против россиян

Медведи массово восстали против россиян9
- 17.09.2026, 20:25
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С начала года животные убили как минимум 10 человек.
С начала 2026 года как минимум 10 человек погибли в России в результате нападений медведей, сообщает Life. Последние смертельные случаи произошли 16 сентября в Киренском районе Иркутской области, где медведь убил двоих сборщиков дикоросов. 12 сентября в том же районе жертвой медведя стал пенсионер, отправившийся за грибами.
Много сообщений о медведях поступает из Бурятии. Всего за одни сутки специалисты получили 27 звонков о выходах хищников и застрелили семь животных. 7 сентября медведь напал на мужчину возле улуса Хуртага. Пострадавший умер в больнице. Позднее еще одного погибшего после нападения хищника обнаружили в Баргузинском районе.
Смертельные нападения произошли и в других регионах Сибири. 16 сентября в Красноярском крае медведь убил 66-летнюю женщину возле ее дома в деревне Верхний Кебеж. В августе медведь напал на туристов на базе отдыха в Артыбаше в Республике Алтай. Он разорвал палатку, утащил в лес и убил 29-летнюю жительницу Новосибирска.
Одной из причин выходов медведей к людям в Минприроды называют нехватку корма. По словам представителя ведомства Татьяны Арамилевой, в Сибири в этом году практически нет естественных кормов. «По Сибирскому федеральному округу все отмечают полный неурожай всех кормов. То есть нет и ореха кедрового. Нет лещины, нет ягод, нет грибов. То есть практически медведь остается в зимовку не сытым», — сказала Арамилева.
Перед зимней спячкой медведям необходимо набрать вес и при недостатке пищи они могут выходить к дорогам и населенным пунктам в поисках еды. В Минприроды отмечают, что медведей также привлекают свалки, открытые мусорные контейнеры и пищевые отходы возле домов и турбаз. По данным Минприроды, за последние 36 лет численность бурого медведя в России выросла в 2,3 раза и достигла 307 тыс. особей.